Primăria din Craiova a mărit taxa pentru închirierea arenei ”Ion Oblemenco” pentru un meci de fotbal cu 50%. Astfel, în loc de 12.000 de euro pentru organizarea unei partide, Universitatea Craiova și FCU Craiova vor fi nevoite să plătească 18.000 de euro, scrie GSP.ro.



Decizia a fost atacată dur de Adrian Mititelu pe rețelele de socializare. Patronul lui FCU Craiova scrie că hotărârea a fost adoptată ”cu dedicație” și lasă de înțeles că se gândește să mute echipa din oraș.



Adrian Mititelu: ”FCU îi stă în gât doamnei primar”



„Hotărârea CL CRAIOVA este adoptata cu dedicație! FCU ii sta în gat doamnei primar, ne vrea dispăruți din peisaj cu orice preț. Organizarea unui meci de fotbal a devenit un LUX în Craiova, mai cu seama în liga 2 și cu 800 de suporteri în tribuna.



Primarul Craiovei nu este la fel de exigent cu banul public, atunci când facturează chiria modica de 2500 euro/lunar pt folosirea exclusiva (și atribuita fără licitație) a bazei sportive 'Lunca Jiului', de către echipa preferată.



Baza în care primăria a investit multe milioane din banii craiovenilor dar care este folosita după bunul plac. Ok, am înțeles mesajul, nu mai suntem doriți, nu ca am fi fost vreodată, o sa reflectam cu privire la viitor”, a scris Mititelu.



FCU Craiova a legat patru victorii în ultimele patru etape din 2024 și speră la calificarea în play-off și la revenirea în Superliga României.



În ultimele patru meciuri din sezonul regulat, oltenii vor avea parte de câteva meciuri dificile: FC Argeș (acasă), Corvinul Hunedoara (deplasare), Metalul Buzău (acasă) și Metaloglobus București (deplasare) sunt adversarele echipei lui Mititelu.