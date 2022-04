Fără victorie în play-off, Unirea Slobozia a dat lovitura în minutul 90+5, când Sebastian Ivan a marcat după un contraatac. Spiritele s-au încins la final, iar jucătorii s-au îmbrâncit pe tunelul de la vestiare.

Adrian Mihalcea acuză că a fost lovit de jucătorii lui U Cluj

Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, a spus după meci că a fost lovit cu pumnii de jucătorii Universității Cluj în meleul respectiv și a explicat că se teme pentru integritatea sa și a elevilor săi, având în vedere că fanii gazdelor așteptau echipele la autocar.

Tehnicianul Unirii Slobozia a avut și o reacție dură referitoare la acuzațiile conform cărora Unirea Slobozia nu și-ar fi apărat corect șansele în play-off, în ciuda faptului că a încurcat aproape toate adversarele.

"Băi, fraților, eu nu înțeleg asta. Noi ne luptăm pentru locul 4, vrem să ajungem la baraj. De ce toată povestea asta de la început? De ce toată povestea aia, că ne plătește nu știu cine? Dar de ce? Uitați-vă, dovada vie că la noi nu e așa, noi am încurcat toate echipele.

Nu mi se pare deloc normal ce s-a întâmplat după meci aici. Eu am luat pumni. Eu, antrenor al echipei, am luat pumni de la jucători, din meleu. E un lucru grav. E un meci de fotbal câștigat de noi în minutul 90, nici nu mă interesa, puteau să ne bată, dar nu mi se pare normal.

Am avut o repriză pe care am dominat, în a doua au fost mult mai buni decât noi, dar a venit minutul 95 și s-a terminat jocul. Și noi am pierdut la Chiajna în minutul 90. S-a întâmplat ceva pe teren? Nu cred. A fost doar fotbal. Ce s-a întâmplat după e dezamăgitor. Lucrurile degenerează, au fost meciuri tensionate, ei au un obiectiv major, încă sunt în obiectiv și cred că lumea ne consideră foarte slabi, iar victoria de azi a deranjat.



Le urez baftă în continuare. Am zis de la început, sunt trei echipe care se bat pentru două locuri. Cea care se duce la baraj de pe locul 3 are șanse enorme. Cealaltă, noi sau Chiajna, suntem mai slăbuțe, dar ne vom lupta. Păcat, sunt îngrijorat în continuare de ce se întâmplă fară. Știu ce înseamnă Cluj, am mai trăit astfel de atmosfere și sunt îngrijorat pentru integritatea noastră. Noi ne batem pentru locul 4. Avem un meci decisiv cu Chiajna peste 3 zile. În eventualitatea unei victorii, noi trecem peste ei și vrem să ajungem la baraj. Putem, bine. Nu, iarăși bine", a spus Adrian Mihalcea, după meci.

U Cluj a pierdut meciul, dar și șansa de a reveni pe locul secund în Liga 2, direct promovabil. Ardelenii rămân pe poziția a treia, care duce la baraj, cu 54 de puncte, la două lungimi în spatele lui FC Hermannstadt.

Formația care termină pe 3 în Liga 2 întâlnește la baraj locul 14 din Liga 1, cel mai probabil Dinamo.

De partea cealaltă, Unirea Slobozia a obținut prima victorie din play-off și începe să spere la barajul pentru promovare. Formația lui Adrian Mihalcea are acum 39 de puncte, cu doar unul mai puțin decât Concordia Chiajna. Având în vedere că CSA Steaua, ocupanta locului 4, nu are drept de promovare, la baraj va merge echipa de pe poziția a cincea.

Ultimul meci al rundei a șaptea din play-off-ul Ligii 2 este cel dintre Petrolul și CSA Steaua, programat duminică, de la 14:30.

Cum arată clasamentul în Liga 2, play-off

1. Petrolul - 57p*

2. FC Hermannstadt - 56p

3. U Cluj - 54p

4. CSA Steaua - 45p*

5. Concordia Chiajna - 40p

6. Unirea Slobozia - 39p

* un meci mai puțin