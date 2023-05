Gloria Buzău a reușit să deschidă scorul în minutul 38, grație golului marcat de Lopez. Tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al centralului, iar buzoienii au beneficiat de toate cele trei puncte.

Adi Mihalcea: „Nu am negat niciodată că țin cu Dinamo!” Ce a spus după Gloria Buzău - Oțelul Galați

După ce a reușit să relanseze lupta pentru promovarea directă dintre Oțelul Galați și Dinamo București, Adi Mihalcea, antrenorul Gloriei Buzău, a vorbit după succesul împotriva gălățenilor și a precizat că la anul sper să obțină accederea în primul eșalon al României.

„Am făcut meciuri spectaculoase și am luat un punct sau am pierdut. A fost o partidă urâtă, dar o partidă care ne-a adus trei puncte. O performanță, dacă anul trecut am fost în play-out, acum ne batem pentru baraj. Poate anul viitor vom promova.

Suntem foarte puțini, suferim și știam ce necesită un joc în play-off. Am reușit să aducem un tempo ridicat, dar voi încerca refac jucătorii pentru baraj.

Nu am negat niciodată că țin cu Dinamo, dar cred că suntem singura echipă care a încurcat-o de două ori. Cu o echipă de Liga 1, șansele unei echipe de Liga 2 sunt mai mici, dar se poate să prindem o zi mai bună”, au fost cuvintele lui Adi Mihalcea, după meci.

Cum arată clasamentul din play-off-ul Ligii a 2-a cu o etapă înainte de final

1. Poli Iași - 57 de puncte

2. CSA Steaua - 49 de puncte

3. Dinamo București - 46 de puncte

4. Oțelul Galați - 46 de puncte

5. Gloria Buzău - 42 de puncte

6. Unirea Dej - 40 de puncte

Programul ultimei etape din Liga a 2-a

Etapa a 10-a

21 mai: CSA Steaua București - Gloria Buzău (13:00)

21 mai: Oțelul Galați - Unirea Dej (13:00)

21 mai: Poli Iași - Dinamo București (13:00)