„Vorbește prostii. Face jocuri șmecherești politice!” Gigi Becali, atac virulent la adresa lui Vasile Dîncu

Gigi Becali a susținut că acuzațiile aduse de Dîncu sunt nefondate și că CSA Steaua nu are nicio șansă de a obține promovarea din cauza lipsei unei baze legale.

„De Talpan nu trebuie vorbit, altceva. Nu că n-am voie să vorbesc, dar nu trebuie vorbit despre el, săracul. (n.r. promovare CSA Steaua) Nu există portiță, atât. În rest, nu mai vreau să vorbesc. Legal nu există. Ei, săracii, ar face, dar nu există portiță. Eu îi laud, nu-i critic. Oamenii nu au nicio vină că nu există portiță. Dîncu de unde să știe? Dîncu habar nu are de legi. Știe Dîncu legi?

Dîncu habar nu are. El știe să facă jocuri șmecherești politice, tot felul de intrigi. Ba să bage peste unul, ba peste altul. Când era Condrea că acum nu mai are putere așa mare. Mai are încă influențele pe care le avea înainte în servicii, dar nu mai are așa mare putere.

Vorbește prostii pentru că nu cunoaște lege. Foarte mulți nu cunosc legile, de-aia spun. ‘Domne, că trebuia să promoveze, că nu știu ce’. Păi nu există în lege, n-ai cum să o faci. (n.r. - rămâne CSA Steaua în Liga 2) Da. Dacă nu există. Tu nu înțelegi?

Trebuie să faci aceeași pași ca în 1997 sau 1998, când s-a dezmembrat. Trebuie să faci aceeași pași, nu ai ce face. Dacă faci aceeași pași vine cineva și te întreabă, Curtea de Conturi: ‘De ce ai cheltuit dacă faci aceeași pași, pentru ce ai mai făcut-o’.

Oamenii de la CSA nu au nicio vină, nu pot pur și simplu, nu au cum. Nu mai vreau să comentez. Aici le-am luat apărarea de fapt. Le-am luat apărarea că nu au vină oamenii”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

FCSB revine în Ghencea

FCSB va disputa meciul cu CFR Cluj, din cadrul etapei a 4-a a Superligii, pe stadionul „Steaua”.

„FCSB - CFR Cluj, pe Stadionul „Steaua”! FCSB anunţă că partida cu Fotbal Club CFR 1907 CLUJ, contând pentru etapa a patra a Superligii (duminică, 21:30) se va disputa pe Stadionul 'Steaua". Detaliile legate de vânzarea biletelor vor fi furnizate în curând!”, au transmis reprezentanţii clubului FCSB.

Derby-ul FCSB - Dinamo, din cadrul etapei a 2-a a Superligii, scor 2-1, care trebuia să aibă loc pe stadionul Steaua, s-a disputat în cele din urmă pe arena "Arcul de Triumf" din Capitală, după ce contractul de punere la dispoziţie nu a mai fost semnat de echipa din primul eşalon şi Clubul Sportiv al Armatei Steaua, din cauza unor clauze.

Ulterior, Corpul de control al premierului Marcel Ciolacu a început verificări cu privire la activitatea Clubului Sportiv al Armatei Steaua, cercetând, între altele, modul de administrare a Complexului sportiv Steaua Ghencea. Inspectorii guvernamentali au efectuat controale asupra modului de obţinere a veniturilor din exploatarea complexului şi a cheltuielilor de funcţionare a acestora, urmare şi a unor relatări ale presei sportive pe acest subiect. Perioada pentru care se realizează controlul este de la 1 ianuarie 2021 până în prezent.

Partida FCSB - CFR Cluj, din cadrul etapei a 4-a a Superligii, se va disputa duminică, de la ora 21:30.