„Sunt nervos și eu nu răspund de asta!” Motivul pentru care Gică Hagi a răbufnit după victoria cu Sepsi din deplasare

Louis Munteanu a fost unicul marcator al partidei, reușind să-l învingă pe Niczuly fără probleme în minutul 33. Sepsi ar fi putut restabili egalitatea pe final, însă golul lui Tudorie a fost anulat de arbitrajul video (90').

După meci, Gheorghe Hagi a răbufnit cu privire la situația lui Dragoș Nedelcu care, intrat în minutul 54, a fost nevoit să pășească în exteriorul terenului și să fie schimbat cu Luca Banu în minutul 69.

Hagi: „Sunt nervos că l-am pierdut pe Nedelcu”

„Știam că jucăm cu o echipă foarte bună, un joc foarte bun, combinativ, mobil. Sunt fericit pentru rezultat, am avut șansă multă, dar jocul nostru a suferit. Colectiv, ei au jucat mult mai bine decât noi. Dacă jucam ca ei, puteam marca mai mult. Cred că la noi doar anumiți jucători au jucat bine. Nu am reușit să facem presiune. Am pregătit să facem presiune în jumătatea lor.

Când am reușit, am fost periculoși și am dat gol, când nu am mai făcut asta, au venit peste noi. Nu trebuia să ne lăsăm dominați, trebuia să avem mobilitate, pase, dar, din păcate, unii jucători au putut, alții nu.

Sunt nervos că l-am pierdut pe Nedelcu. A stat o lună și ceva, acum, să stea să joace cinci minute, să mi se spună că poate să joace și apoi să vad asta... Nu e departamentul meu, fac parte din staff-ul meu, dar eu nu răspund de partea fizică. Din punctul meu de vedere, e o greșeală foarte mare, iar ei trebuie să revizuiască ce fac acolo.

Ultimele trei puncte sunt norocoase, restul au fost meritate. Am făcut un fotbal extraordinar. S-a creat o echipă frumoasă. Azi voi reflecta, voi analiza ce s-a întâmplat. Vom încerca să jucăm mai bine decât astăzi cu cel puțin 50 la sută.”, au fost cuvintele lui Hagi după meci.

Sepsi OSK - Farul Cosntanța 0-1

După această victorie, Farul Constanța s-a distanțat de Rapid București în clasamentul Superligii. Dobrogenii se află acum la cinci puncte de ocupanta locului secund, păstrându-și statutul de lider.

În următoarea partidă, trupa de pe litoral va primi vizita Universității Cluj, sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 18:00, în timp ce covăsnenii vor face deplasarea în Gruia pentru jocul de luni, 17 octombrie, ora 21:00, cu CFR Cluj.