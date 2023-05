Din nefericire pentru Ciprian Deac, victoria a venit cu un preț uriaș. Fotbalistul s-a accidenat la umăr, iar CFR Cluj l-a pierdut, în consecință, până la finalul stagiunii. Pe 18 aprilie, președintele clubului, Cristi Balaj, anunțase că Ciprian Deac s-a operat.

„Știam ce mă așteaptă!” Prima reacție a lui Ciprian Deac după ce a fost operat: „Tot greul a căzut pe soția mea”

La o lună de la operație, Ciprian Deac a vorbit pentru prima dată în spațiul public și a remarcat faptul că în proporție de aproape 90 la sută se simte refăcut și că abia așteaptă să revină pe iarbă și să-și ajute echipa, asta însă abia din sezonul viitor.

„Mă simt foarte bine, ținând cont că am patru săptămâni de la operație. Am început să alerg de câteva zile, să încep să fac și forță. Sunt destul de avansat, față de ce îmi spuneau doctorii, că am nevoie de șapte-opt săptămâni să fiu recuperat. Acum pot spune că sunt undeva la 80-90 la sută refăcut.

În momentul în care am auzit că trebuie să fiu operat, știam ce mă așteaptă. Cunosc foarte bine perioadele de după operație, recuperarea, perioada în care trebuie să mă dedic forței. Operația a trecut repede, într-o zi. Acum începe munca cea grea și sunt pregătit.

Abia aștept să revin cât mai repede pe teren și nu mai am răbdare.

M-am descurcat destul de greu. De multe ori nu mă puteam îmbrăca, nu puteam să mănânc singur. Trebuia să fiu ajutat. De condus nu puteam. A fost puțin diferit, față de operația la picioare. Atunci puteam să conduc și să mă îmbrac.

Tot greul a căzut pe soția mea, care, practic, a avut trei copii în casă. A fost alături de mine, m-a ajutat mereu, nu doar acum cât am fost accidentat. E bine că am trecut bine peste perioada asta. Nu mai am răbdare, vreau să grăbesc puțin refacerea! Dar nici nu vreau să risc foarte mult”, a spus Ciprian Deac, pentru CFR TV.

Cum arată clasamentul din play-off + programul ultimelor două etape

1. Farul Constanța - 47 de puncte: 4 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

2. FCSB - 46 de puncte: 5 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere

3. CFR Cluj - 39 de puncte: 1 victorie, 4 egaluri, 3 înfrângeri

4. Universitatea Craiova - 37 de puncte: 2 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri

5. Rapid București - 35 de puncte: 2 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri

6. Sepsi OSK - 26 de puncte: 1 victorie, 2 egaluri, 5 înfrângeri

Etapa cu numărul 9 (penultima)

20 mai: Sepsi OSK - CFR Cluj (20:30)

21 mai: Farul Constanța - FCSB (21:00)

22 mai: Rapid București - Universitatea Craiova (20:30)

Etapa cu numărul 10 (ultima)

27 mai: CFR Cluj - Farul Constanța (N/A)

27 mai: FCSB - Rapid București (N/A)

27 mai: Universitatea Craiova - Sepsi OSK (N/A)