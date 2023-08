Fotbalistul brazilian a ajuns la un acord cu „câinii” și a semnat din postura de fotbalist liber de contract, după despărțirea de gruparea portugheză Portimonense. Lucas Alves a acordat un interviu pentru www.sport.ro și PRO TV în care a vorbit despre decizia de a veni în România.

Lucas Alves: „Prima persoană pe care am sunat-o a fost el!”

Fundașul central a dezvăluit că primul cu care a luat legătura a fost fotbalistul Farului, Rivaldinho. Totodată, Alves s-a arătat impresionat de București și a declarat că se simte ca acasă.

„Când a apărut această oportunitate, de a juca pentru Dinamo, nu am stat pe gânduri. Sunt foarte fericit să fiu aici. Prima persoană pe care am sunat-o a fost Rivaldinho. Mi-a povestit despre fanii echipei, mi-a spus că echipa a fost într-o situație mai dficilă în trecut.

O să joc contra lui. Îmi este un prieten foarte bun, dar sper că Dinamo va obține cele trei puncte. Trebuie să obținem prima victorie și să ducem această echipă unde îi este locul, pe podium. Să recâștigăm tradiția lui Dinamo.

Am fost peste tot, am văzut orașul, e foarte mare traficul, dar este identic cu Sao Paulo. Am senzația că sunt acasă. În Brazilia, când un copil se naște, primul lucru pe care îl primește este o minge. Primul lucru devenit tradiție în Brazilia este fotbalul.

Ronaldo Fenomenul și Adriano Împăratul sunt favoriții mei. Ronaldo pentru mine a fost mai mult decât un idol. Un alt idol pe care îl am și care joacă pe poziția mea e Lucio”, a declarat Lucas Alves pentru www.sport.ro și PRO TV.