„Nu ne așteptam!” Una dintre „perlele” lui Gică Hagi a dezvăluit ce le-a spus „Regele” după egalul cu Universitatea Craiova

Constantin Grameni, unul dintre jucătorii de perspectivă din echipa lui Gică Hagi, a dezvăluit ce le-a spus „Regele” la vestiare după egalul de pe „Ion Oblemenco”.

Grameni: „Mister ne-a zis că e un punct câștigat!”

„Mister ne-a zis că e un punct câștigat, muncit, am dat totul ca să suplinim lipsa lui Denis. Eu zic că suntem bucuroși că am luat un punct, am alergat foarte mult. Nu ne așteptam la acel cartonaș roșu, am crezut că va întoarce decizia domnului arbitru. Inițial, am crezut că doar i-a pus barieră adversarului.

Denis nu ne-a explicat nimic, nu trebuie să ne explice. Și lui îi pare rău de acea situație”, a spus Constantin Grameni, potrivit gsp.ro.

Farul nu are nicio victorie în ultimele cinci deplasări, în care a obţinut trei puncte. Universitatea nu a câştigat de trei etape, în care are două egaluri şi un eşec.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile, 4-3 pentru Universitatea şi 2-1 pentru Farul, echipa constănţeană câştigând în play-off cu 3-2.