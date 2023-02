„Nu înțeleg de ce plâng atâta!” Răspunsul lui Sorin Cârțu pentru Mihai Stoica: „E acid, are acul scos mereu ca să înțepe!”

Duelul s-a disputat în etapa cu numărul 26, în urmă cu o săptămână, însă au existat multe discuții după meci. Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria în meciul de pe Arena Națională, iar acum a primit o replică de la Sorin Cârțu, președintele oltenilor.

Sorin Cârțu i-a dat replica lui Mihai Stoica

Argumentul oficialului din Bănie a fost, în principal, posesia pe care Universitatea Craiova a avut-o în meciul cu FCSB, de 67%. Sorin Cârțu a precizat că nu s-ar fi putut impune roș-albaștrii având o posesie atât de mică.

„Am văzut multe comentarii despre meciul cu FCSB. Atâta timp cât tu ai posesia de 67%, iar ei de 33%, nu înțeleg de ce plâng atâta pentru o victorie care nu s-a realizat. Nu văd cum dracu’ să obții o victorie cu 33% posesie.

Am auzit că nu știe ce presiune făcea FCSB, cu 33% posesie. Au avut două ocazii, un șut al lui Coman din unghi și toată lumea plângea că n-a dat gol Coman cu stângul. Doar n-a jucat în Bundesliga, a jucat în România și știu foarte bine ce goluri a dat Coman și câte a dat cu stângul.

MM e acid, are acul scos mereu ca să înțepe. Dar nu trebuie să-i răspundem de fiecare dată. Nu înseamnă că, dacă atacă, are și dreptate”, a declarat Sorin Cârțu conform Fanatik.

Mihai Stoica: "Ovidiu Hațegan a zis că am dreptate. Solicit înregistrarea discuției dintre arbitri"

Mihai Stoica susține că golul egalizator al celor de la Universitatea Craiova a venit după un corner acordat eronat oltenilor, pentru că Ante Roguljic ar fi deviat mingea degajată de Joonas Tamm în afara terenului.

Mai mult, managerul general de la FCSB spune că a discutat cu Ovidiu Hațegan, aflat în camera VAR la meciul de pe Arena Națională, care i-a recunoscut că mingea l-a șters pe Roguljic. Totuși, arbitrul i-a transmis că nu s-a putut interveni din cauza protocolului VAR.

Totodată, Stoica cere înregistrarea discuției dintre arbitri de la faza cornerului. Jucătorii de la FCSB susțin că Adrian Cojocaru a dictat inițial repunere din 6 metri, în timp ce asistentul a fost cel care a ridicat fanionul pentru lovitură de la colț.

"Mi-e foarte greu să discut de meciul ăsta fără a reliefa faptul că golul egalizator a fost marcat în urma unei greșeli de arbitraj, care înseamnă viciere și puncte foarte mari pierdute de noi. A fost lovitură de poartă, iar Cojocaru a zis '6 metri'. Deci în timpul meciului, când minge a ieșit din mâna lui Roguljic în aut de poartă. A zis '6 metri!'. Da! (n.r - a fost întors de asistent).

Îl atinge clar! Am vorbit cu Ovidiu Hațegan după meci, a văzut reluarea, dar VAR-ul nu poate interveni. A zis: 'Ai dreptate, dar nu avem ce să facem'. Ni se întâmplă numai nouă asta. Se vede clar că îl lovește mingea pe Roguljic în mâna stângă, în antebraț, la 6,5 centimetri de articulația cotului. Clar că e viciere de rezultat! Că cei de la Craiova au o părere foarte bună despre cum au jucat, e părerea lor. Eu niciodată nu am contestat părerea lor.

Ce soft avem noi când noi n-am văzut nicio proiecție? Am senzația că nu avem niciun soft. Nu am văzut nicio proiecție, nimic (n.r - la faza din prima repriză în care Miculescu a fost semnalizat în ofsaid). Unde ne arată? Ne arată un cerc. Eu nu contest asta, dar am senzația că e ceva în neregulă cu VAR-ul nostru la fazele astea. Eu am fost pe teren, ăsta n-a fost ofsaid niciodată. Eu mi-aș dori altceva. Dacă tot există o transperanță, solicit în mod public înregistrarea discuției de la faza premergătoare golului egalizator dintre arbitri. O au, e cutia neagră de la VAR, solicit asta.

S-a mai publicat, sunt discuții care au apărut în alte țări. Aș dori să aflu și eu ce a fost acolo. Pentru ca să-l absolvim pe Cojocaru de vină. Dacă el a văzut bine și asistentul a văzut rău, eu nu-l culpabilizez pe Cojocaru că a mers pe mâna asistentului, deși el controla mai bine faza. Asistentul nu avea cum să vadă. Asistentul trebuia să-și vadă de treaba lui. Eu nu-i bănuiesc pe jucătorii noștri că sunt mincinoși. Ei așa au zis, că a zis Cojocaru '6 metri'", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.