Etapa 23 din Superliga României a adus în prim-plan imagini care reflectă situația tristă a fotbalului românesc și condițiile precare existente pe unele stadioane din România, chiar și în prima ligă. Primul meci care s-a disputat pe un teren impracticabil a fost duelul dintre U Cluj și Rapid, scor 0-0.

Cel de-al doilea a fost meciul dintre Petrolul Ploiești și Chindia Târgoviște, scor 1-2, care s-a jucat mai mult în noroi decât pe gazon. Ca „tabloul” să fie complet, la pauza meciului, personalul din staff-ul ploieștean a fost surprins reaplicând vopsea, cu ajutorul unei mături pe post de pensulă, peste gropile de noroi.

Un alt stadion cunoscut ca fiind cu probleme de gazon, în special în perioada iernii, este Municipalul din Botoșani, însă Valeriu Iftime dezvăluie că terenul echipei sale se găsește în condiții mult mai bune decât cele văzute până acum.

Valeriu Iftime critică: „Nu știu de ce jucăm în perioada asta fotbal!”

Finanțatorul de la FC Botoșani a vorbit despre situația terenurilor, spunând că nu înțelege de ce nu este întrerupt campionatul pe parcursul iernii, când condițiile meteo nu sunt favorabile, iar jucătorii sunt pasibili de accidentări.

„Se pare că la noi nu e la fel de grea iarna, eu sunt într-o zonă cu iarnă puternică, la Brăila, da la Botoșani nu e așa mare ninsoarea, e complicat să se joace cu natura când ninge așa, am văzut terenuri destul de proaste. Până la urmă nu știu de ce jucăm în perioada asta fotbal, serios. Nu știu de unde vine un regulament din ăsta dar nu e pentru oameni.

În primul rând că nu vine nimeni la stadion, doi, nu e spectacol sportiv și e un chin pur și simplu. Nu sunt izolat la Brăila, am avut un eveniment, aștept meciul și după aia plec.

Eu sunt convins că vom câștiga, am simțit acest entuziasm la echipa noastră, doar dacă nu e un teren pe care să se joace fotbal, să câștige doar cine are mai mult noroc. Dacă e cât de cât ok, sunt convins că vom câștiga astăzi”, a declarat Valeriu Iftime la PRO Arena.