„Nu au adus nimic în plus! 100% nu avem bancă, par în vacanță!” Dan Petrescu pune 'tunurile' pe rezervele sale: „Vom avea o discuție mai dură!” 

CFR Cluj nu a reușit să profite de remiza Farului cu Rapid și a bifat a doua remiză din play-off-ul Superligii. Scorul a fost deschis de ardeleni prin Cvek, în repriza a doua, după o primă repriză echilibrată.

Universitatea Craiova a reușit însă să egaleze prin Elvir Koljic, trei minute mai târziu, iar campioana en-titre din România rămâne la două puncte în spatele liderului Farul. FCSB se poate apropia însă la un singur punct în cazul în care se va impune în duelul cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Ce a declarat Dan Petrescu după remiza cu Universitatea Craiova

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului de pe „Ion Oblemenco” și s-a arătat extrem de nemulțumit de modul în care rezervele sale au intrat în teren, considerând că acolo s-a făcut diferența.

„Un meci foarte greu, știam că echipa mea nu va fi bine azi, atâtea probleme..Dacă înainte de meci spuneai că facem egal, aș fi fost mulțumit, dar când conduci cu 1-0. E o echipă foarte bună, cu o bancă extraordinară, uitați-vă la CV-ul lor și ce bine au intrat, la CFR Cluj în schimb...asta a făcut diferența.

Am luat golul și am căzut imediat. Din păcate, toți care au intrat nu au adus nimic în plus, poate Hoban a adus ceva. Trebuie să ne mulțumim cu un punct, așa e în play-off. Trebuie să ne gândim la meciul din Cupă, e peste trei zile, după meciul cu FCSB, peste 7 zile, poate cei care au fost la națională nu vor juca cu Argeș.

Cvek are un timing excelent, la antrenamente arată excelent, chiar dacă se simțea rău înainte de meci. Cred că Cristi a dat un assist și pentru ei sau Yuri. În România liniile sunt cum vrem noi, mi s-a anulat golul lui Maglica, azi au validat golul Craiovei.

Am făcut 700 de meciuri, am făcut atâtea în toată lumea, cred că și 300 de meciuri amicale, am ajuns la 1000, normal că am stres, nervi, nu știu care antrenor din România va mai face atâtea, mi-aș fi dorit să sărbătoresc cu o victorie. La schimbări, cine aduce schimbări cum a adus Craiova azi, cum au făcut ieri Farul și Rapid. 100% nu avem bancă, unii dintre ei s-au relaxat, par în vacanță, vom avea o discuție mai dură cu foarte mulți jucători, nu se poate să intri așa în teren, mai bine bag tineri care dau totul pentru echipă”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a ajuns la 34 de puncte și rămâne pe locul doi, la două puncte distanță de liderul Farul, care a remizat cu Rapid, tot 1-1.

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca, cel puțin temporar, pe locul trei în clasament și rămâne pe locul patru, cu 29 de puncte, la un singur punct în spatele celor de la FCSB, care mai au un meci de disputat, cel cu Sepsi.

În următoarea etapă, CFR Cluj joacă pe teren propriu cu FCSB.

Cum arată clasamentul din play-off:

1. Farul Constanța - 36p

2. CFR Cluj - 34p

3. FCSB - 30p*

4. Universitatea Craiova - 29p

5. Rapid București - 28p

6. Sepsi - 21p*

*Echipele cu un meci în minus