„Nu am jignit! Au aruncat cu sticle, asta nu vede nimeni?” Dorinel Munteanu a reacționat din nou după ce a fost acuzat de rasism! Replica lui Prunea 

Rapidiștii s-au enervat la finalul meciului pe declarațiile făcute de Dorinel Munteanu, care a acuzat fanii aflați în spatele băncii sale, că l-au jignit. Antrenorul Oțelului a avut un derapaj cu tentă rasistă, spunând despre fani că sunt „bronzați”, iar de acolo a pornit un întreg scandal.

Rapidul a replicat printr-un comunicat, Dorinel fiind dur criticat pentru cuvintele folosite, iar acum antrenorul gălățenilor a venit cu noi explicații.

Dorinel Munteanu: „Ce au avut cu mine, nu pot să îmi dau seama!”

Antrenorul a dezvăluit că suporterii despre care a spus că sunt „bronzați” s-au aflat în spatele băncii sale tehnice și l-au înjurat tot meciul. Mai mult, Dorinel a spus că aceștia au aruncat și cu sticle spre el după golul marcat de Cisotti, însă a precizat că a avut cuvinte de laudă la adresa galeriei giuleștene, făcând abstracție de cei care l-au jignit.

„Dacă vă uitați la interviu și la domnișoara care mi-a luat interviu, mi-a spus de câțiva suporteri, așa ziși suporteri, care au fost în spatele băncii de rezerve și tot meciul mi-au adresat tot felul de vorbe rele. Mai mult decât atât, m-au provocat tot meciul, nu cred că bronzul... că am spus că sunt bronzați e un cuvânt rasist.

Mai grele sunt cuvintele care mi s-au adresat mie pe tot parcursul meciului, nu m-au lăsat să îmi fac meseria, mai mult decât atât, am făcut apel și la arbitrul de rezervă să îi potolească sau să noteze undeva, nu s-a întâmplat nimic. Am apreciat suporterii Rapidului și în acel interviu, am zis că sunt fantastici și atmosfera e fantastică, dar să mă ierte Dumnezeu, cu așa specimene de oameni care au fost în spatele băncii de rezerve, nu fac cinste Rapidului, nu mie, eu sunt mai puțin important.

Faptul că am spus că sunt mai bronzați asta nu înseamnă că i-am jignit. Eu sunt foarte direct, am fost suspendat pe chestia asta, spuneam direct, am găsit cuvântul să fie mai liniștitor. Nu e vorba de amendat, ci de gestul lor, de reputația lor, a galeriei sau suporterilor Rapidului, printre care am foarte mulți prieteni, dar acei oameni, 4-5-10 care au fost, și-au dovedit răutatea față de mine.

După ce am marcat gol au aruncat cu niște sticle, sticle de whiskey sau ce a fost acolo, tot pentru a mă provoca. Asta nu vede nimeni? Văd doar că am spus eu că sunt bronzați? Nu am jignit pe nimeni cu acest cuvânt. Dacă e om cu capul pe umeri poate confirma cel care m-a păzit, a fost un om care a stat cu mine mereu și a încercat să îi potolească pe acei suporteri.

Nu mi s-a întâmplat doar în Giulești, dar asta e, ăsta e respectul pentru ce am făcut pentru România și pentru fotbalul românesc. Nu m-am adresat, chiar la interviu am zis de câțiva oameni, suporteri, cred că asta a fost menirea lor, e puțin spus înjurat, sunt multe care nu pot fi reproduse, de aceea am reacționat ca un om normal, n-am jignit pe nimeni.

E lipsă de respect, jocul se desfășura pe teren, ce au avut cu mine, nu pot să îmi dau seama. Nici nu sunt ultimul om din România ca să își bată joc toată lumea de mine și dacă spun un cuvânt, că au fost câțiva oameni bronzați, toată lumea îmi sare mie în cap? A spune că e un om bronzat.. cu ce am jignit?”, a declarat Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Florin Prunea: „Lor le convine ca în deplasări să pățească Bergodi asta?”

Florin Prunea a intervenit și el în subiect și s-a poziționat de partea lui Dorinel Munteanu, fiind de părere că nimeni nu ar trebui să accepte astfel de jigniri. Mai mult, fostul portar a spus că dacă i s-ar întâmpla lui Cristiano Bergodi ceea ce li se întâmplă altor antrenori în Giulești, atunci nici rapidștii nu ar fi prea mulțumiți.

„Mă pun în locul lui pentru că și mie mi se întâmplă. Mă duc și mă ia unul, mă înjură și de mamă și de nevastă, dar în continuu și nu unul, mai mulți, că unii sunt puși acolo ca să facă asta. Hai să spunem și realitatea, că sunt puși acolo. Cum e posibil să stai în spatele băncii de rezerve și să jignești? Să te iei de familie, de nevastă... el nu a vrut să o spună, o spun eu.

E normal că la un moment dat nu îți convin lucrurile astea și dacă nimeni nu intervine e o problemă mare. Cum e posibil? Lor le convine ca la fiecare meci al lui Bergodi în care merge în deplasare să pună 10 inși, 20 de inși acolo și să dea cu monezi, cafele? Le-ar conveni? Nu cred!”, a spus și Prunea.