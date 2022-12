Antrenorul formaţiei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că adversara din ultimul meci al anului, UTA Arad, nu merita după jocul prestat să ocupe penultima poziţie în clasamentul Superligii de fotbal.

„Ne aşteaptă un meci de luptă, pe un teren greu, cu echipă bună, care nu cred că îşi merită locul atât de jos în clasament. Cred că merita mai mult. Suntem pregătiţi să abordăm acest meci aşa cum am făcut-o întotdeauna, cu maximă seriozitate. Ne dorim o constanţă în rezultate şi sperăm să încheiem acest an bine. Până acum am văzut că pe teren propriu UTA iese la joc, are o echipă cu destul de multe şuturi pe poartă, cu jucători interesanţi, un antrenor pe care îl cunosc foarte bine, dar totul depinde de noi. Îmi doresc să văd aceeaşi dorinţă de victorie până în ultimul minut, pentru că punctele sunt importante pentru a ne consolida poziţia în clasament”, a declarat Mutu.

El spune că ar fi cea mai mare greşeală a elevilor săi să trateze cu superioritate partida de duminică.

„Ar fi cea mai mare greşeală să îi privească de sus pe cei de la UTA. Nu aş putea să îi iert dacă ar face lucrul acesta. Pentru că e un afront direct către fotbal, nu ai dreptul să faci aşa ceva, indiferent pe ce poziţie se află echipa adversă în clasament tu trebuie să respecţi fotbalul, să tratezi fiecare meci cu seriozitate. Pentru că e vorba despre meseria pe care o practicăm. Ar fi un lucru care m-ar deranja foarte tare, mai ales că am trecut prin acest lucru, la meciul cu Chindia Târgovişte, când am pierdut şi am spus că nu mai vreau să se repete astfel de lucruri. Trebuie să respectăm culorile acestui club şi pe noi înşine”, a completat Mutu.

Mutu: „Trebuie să tratăm cu seriozitate şi cu respect fiecare joc!”

Tehnicianul a caracterizat perioada de când se află la conducerea echipei giuleştene ca pe una bună, chiar dacă în anumite momente s-a văzut lipsa de experienţă.

„Normal că îţi doreşti tot timpul să fii pe primul loc, dar au fost momente în care şi experienţa noastră de echipă mare în devenire şi-a spus cuvântul. În anumite momente nu am ştiut să profităm de situaţie. Au fost şi momente în care puteam obţine mai multe puncte. Suntem la un club la care există pretenţii în fiecare moment, nu contează că eşti pe primul sau pe ultimul loc, contează să tratezi cu seriozitate şi cu respect fiecare joc. Am 10 luni de când sunt la Rapid şi, din 30 de meciuri în campionat, în momentul ăsta am câştigat 18, şi 6 egaluri, dacă nu mă înşel şi tot atâtea înfrângeri, sau opt înfrângeri. Dar nu cred că a fost un an rău, nu? Dar au fost momente când puteam să îl facem şi mai bun”, a afirmat antrenorul.

După ce la finalul meciului cu Petrolul Ploieşti a anunţat că Damien Dussaut, Jakub Vojtus şi Younes Bnou Marzouk că nu vor mai face parte din lotul echipei, antrenorul rapidist a precizat, vineri, că urmează să stabilească împreună cu conducerea clubului numele celor care îi vor înlocui.

„Ne-am gândit şi la sosiri, o să avem o discuţie finală după ultimul joc. Cei trei au fost scoşi din lot din motive strict tehnice, pur şi simplu a fost o alegere pe care am făcut-o împreună cu clubul, pentru binele echipei. Şi o să încercăm să aducem acum în iarnă jucători în locul lor, care să ne ajute pe acest final de sezon. Vrem să luăm decizii bune în beneficiul clubului şi sper să ajungă jucători noi care să ne dea un plus de calitate, pentru că avem nevoie”, a mai spus Adrian Mutu.

În ceea ce priveşte lupta pentru titlu, Mutu nu s-a arătat surprins de revenirea printre favorite a campioanei CFR Cluj: „CFR a fost tot timpul o favorită. Faptul că sunt la egalitate de puncte cu Farul nu cred că surprinde pe nimeni. Poate surprizele suntem noi şi Farul, pentru că celelalte erau şi în anii trecuţi”.

Rapid va întâlni formaţia UTA Arad, duminică, de la ora 20:30, în deplasare, în ultima partidă oficială din acest an, în cadrul etapei a 21-a a Superligii.