„Ne-am bătut joc!” Reacție dură a interimarului de la Universitatea Craiova după remiza cu U Cluj 

Bancu a deschis scorul pentru olteni, cu un gol marcat în prima repriză, însă Dan Nistor a reușit să obțină un punct pentru U Cluj, cu un gol marcat în prelungirile partidei. După golul marcat de fostul mijlocaș al oltenilor, Craiova a rămas și în inferioritate numerică în prelungiri, după ce Andrei Ivan a fost eliminat.

Dragoș Bon: „Suntem mai constanți la nivel declarativ decât pe teren!”

Antrenorul interimar de la Universitatea Craiova, Dragoș Bon, a vorbit la finalul meciului, înlocuindu-l pe Corneliu Papură, cel care a figurat ca antrenor pe foaia de joc. Tehnicianul și-a exprimat nemulțumirea față de prestația jucătorilor, evidențiind ratările uriașe pe care fotbaliștii din Bănie le-au avut.

„Este un rezultat care ne nemulțumește, vizam toate cele trei puncte, ne-am bătut joc de noi în repriza secundă, trebuie să fim mai atenți, să închidem jocul, nu trebuia să îi lăsăm să vină peste noi.

Nu am avut o atitudine de echipă mare și ne pare rău că nu am reușit să câștigăm. Nu a fost o retragere comandată de pe margine, dar am avut șanse să închidem jocul, am avut o ocazie rarisimă. Așa se întâmplă în fotbal, dacă nu ești pragmatic, ai de suferit.

Nu e o scuză că sunt relaxați, nu trebuie să apară relaxarea la niciun jucător. Din punctul meu de vedere, nu e o scuză. Dacă sunt jucători care au momente de relaxare în timpul meciurilor, vor avea de pierdut în carieră.

Nu e ușor de explicat acea ratare, suntem o formație cu jucători cu experiență, asta ar trebui să o arate prin constanță, dar uneori la nivel declarativ suntem mai constanți decât pe teren”, a declarat Dragoș Bon la finalul meciului.