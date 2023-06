„Merg la biserică, mă rog la Dumnezeu!” Ce spune Marius Șumudică despre o posibilă sosire la FCSB

Întrebat dacă ia în calcul, în viitorul apropiat, să revină în România și să semneze cu FCSB, Marius Șumudică, antrenorul lui Al-Raed, a dezvăluit că în momentul de față nu se poate discuta despre așa ceva.

Deși nu se vede antrenând la FCSB în viitorul apropiat, „Șumi” a recunoscut că are o relație apropiată cu patronul vicecampioanei, Gigi Becali, și că vorbesc ori de câte ori au ocazie.

Șumudică: „Păi, ce, îmi interzici să vorbesc cu Gigi Becali?”

„Da, vorbesc cu Gigi Becali, am vorbit mereu cu Gigi Becali, vorbim de ani de zile. Nu, nu (n.red. dacă mai vorbesc despre fotbal). Am o relație bună, dacă ne întâlnim în Pipera, mă opresc, dau mâna cu el, mă claxonează.

Stăm la două străzi, acum ce să fac? Nu am duhovnic, dar vorbesc. Azi, înainte de emisiune, am fost la biserică. Merg la biserică, nu e o rușine. Merg la biserică, dar asta nu înseamnă că... Merg, mă rog la Dumnezeu. Asta e a doua problemă a suporterilor rapidiști, că de ce am acceptat să vorbesc.

Sunt și jucători și antrenori care au fost la Rapid care au purtat discuții cu Gigi Becali și nu s-a făcut așa un tam-tam cum se face la Șumudică acum, că, vezi, Doamne, de ce a vorbit Șumudică cu Gigi Becali. Păi, ce, îmi interzici să vorbesc cu Gigi Becali? Vorbesc și azi, mă duc și mâine, vorbesc cu el. E pasul pe care îl fac în carieră.

De ce nu se vorbește despre alți jucători sau despre regretatul Nae Manea. Noi îl contestăm pe Șumudică. De ce? Că, vezi, Doamne, a vorbit cu Gigi Becali și a avut ofertă de la Steaua (n.r. - FCSB) și că nu am venit să ajut Rapidul când era în ligile inferioare.

Băi, oameni buni, nu am fost ofertat, nu am primit niciun telefon, nicio ofertă. Am evitat să merg pe Giulești ca să nu pun presiune pe anumiți antrenori, că spuneau că bag eu bățul prin gard, cu Bocciu, cu Corsicanu, că eu controlez galeria.

Am evitat, nu am fost la niciun meci. Mă duceam la centenar cu cea mai mare plăcere, dar va trebui să plec în Arabia Saudită”, a spus Marius Șumudică, potrivit Digisport.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.