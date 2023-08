„Mă duc eu călare pe o vacă!” Adrian Ilie a refuzat o ofertă colosală venită din China

„Cobra” a fost dorit de un club din China în perioada în care era sub contract cu Alaves, însă i-a refuzat pe asiatici pentru a semna cu FC Zurich.

Trei milioane de euro la semnătură, plus un contract anual de trei milioane de euro a fost oferta pe care chinezii i-au pus-o pe masă lui Adrian Ilie.

„Am avut o ofertă din China foarte mare. (n.r. - cât?) Mare, mare. Nu la sume. Dar am avut oferte, îmi dădeau și banii înainte doar să mă duc acolo. Îmi dădeau trei milioane la semnătură și trei milioane pe an.

Ilie Dumitrescu a explicat de ce a refuzat oferta din China

(n.r. - de ce nu te-ai dus?) Am ales să merg la Zurich. (n.r. - era un pas în spate profesional?) Da, plus că am fost în China de câteva ori și nu m-am adaptat. Nu mi-a plăcut. (n.r. - contract pe doi ani, 9 milioane?) Da.

Am semnat la Zurich. Am ales altceva. Am ales să joc fotbal în Europa. Acum plecam dacă îmi dădeau 400 de milioane la arabi. Știi că era o chestie la Steaua. Până să plec la Galatasaray am avut ofertă cred că din China. Jucasem în turnee în China și m-au văzut.

M-a întrebat Didi Prodan: ‘Câți bani zice că îți dă în China? Cred că un milion. Mă duc eu călare pe vacă, te rog frumos. Dacă nu te duci tu, eu plec’”, a spus Adrian Ilie, potrivit Fanatik.

Adrian Ilie și-a început cariera la Extensiv Craiova, ca apoi să ajungă la cluburi precum: Steaua, Galatasaray, Valencia, Alaves, Beșiktaș, FC Zurich, Terek Grozny.