Gigi Becali a vorbit în exclusivitate la PRO Arena, în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport, unde a remarcat faptul că nu poate comenta asupra tehnologiei VAR, proaspăt implementată în campionatul românesc.

În schimb, patronul de la FCSB a răbufnit când a fost întrebat de titlu, spunând că nu e în măsură să se gândească la așa ceva.

„Era 11 metri clar, dar ce fac acum, stau să cerșesc? Dacă a dat 11 metri, la cât era, era la 1-0, făceam 1-1 și tot așa se termina. Nu vreau să vorbesc de arbitraj, VAR e extraordinar, nu am obiecție dacă e VAR. Nu pot vorbi de titlu după ce am văzut aseară, să vorbească Craiova, CFR după ce a câștigat. La ora asta nu ai cum să vorbești de titlu.

Dacă te bate Universitatea Cluj acasă, cum să vorbești de titlu? Mă credeți nebun?

Nu am ce să vorbesc, am o vârstă, ce, suntem la grădiniță? Nu mai pot nici eu. Ce să fac acum? Sunt educator? Sunt bărbat în toată firea, ce, Tănase e de grădiniță, are 30.000, Coman e de grădiniță? Să se ducă la grădiniță. Nu am ce face, dacă sunt la grădiniță, să se ducă la grădiniță, mă.

Cum nu ai mă, lot, că nu știm pe cine să punem, pe ăia nouă, au rămas unii pe afară”, a spus Gigi Becali.

FCSB, în Conference League

FCSB și-a cunoscut săptămâna trecută adversara, bucureștenii vor face deplasararea în Georgia joi, 21 iulie, de la ora 19:00, pentru a evolua în al doilea tur preliminar Conference League cu Saburtalo Tbilisi.

"Roș-albaștrii" vor disputa returul o săptămână mai târziu și speră că vor trece mai departe de formația care a terminat pe cinci stagiunea trecută a campionatului georgian.