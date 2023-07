„Lumea să înțeleagă că asta e realitatea!” Ce a spus Ovidiu Burcă după a treia înfrângere consecutivă

Dinamo are trei înfrângeri în startul sezonului din Superliga României, în timp ce Sepsi rămâne fără gol primit. Scorul a fost deschis de Safranko în minutul 41, astfel că covăsnenii au intrat cu avantaj la pauză.

În a doua repriză, Sepsi a mai marcat de două ori, prin Alimi în minutul 83 și prin Aganovic, în al șaselea minut de prelungiri, iar Dinamo rămâne pe ultimul loc în Superliga României, având un singur gol marcat și șapte încasate.

Ovidiu Burcă: „Nu am ce să le reproșez jucătorilor!”

Ovidiu Burcă a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită, extrem de afectat de rezultat.

„La Dinamo e tot timpul presiune, dar cred că astăzi față de celelalte două meciuri nu am ce să le reproșez jucătorilor. Au fost momente psihologice, poate dacă înscriam noi primii alta era soarta meciului. Rămânem cu un joc mai bun, mai solid, cred că este total nedrept scorul, injust. Parcă ne lipsește încă puțin să ajungem unde vrem noi. Scorul arată o diferență mult prea mare, pe teren nu a fost așa mare, dimpotrivă, am arătat în multe momente un joc bun.

Știam că nu va fi ușor, mai ales în primele trei etape știind ce echipe vom întâlni. Să poți avea forța să bați astfel de echipe îți trebuie mai multă coeziune, spirit, să iei decizii bune în momente cheie. Au fost jucători mulți noi, câțiva lipsă, foarte multe schimbări, așa se întâmplă când treci dintr-o ligă în alta, când aduci jucători, lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte.

Mai avem nevoie, anul trecut am prins play-off-ul la final, ne-am calificat la un baraj, am pornit de la nimic și am ajuns foarte departe. La fel și anul ăsta, pornim cu o echipă de Liga 2 pe care încercăm să o construim, cu limitările avute, eu sunt aici să ofer soluții în condițiile date, nu mă plâng, dar lumea trebuie să înțeleagă că e o realitate cu care eu mă confrunt zilnic.

Mai sunt discuții cu anumiți jucători, realitatea jocurilor ne arată și lipsurile avute. Jocurile astea trei, chiar dacă am jucat aproape cu cele mai bune echipă din ligă, arată lipsuri, dar trebuie să ne comparăm cu ele, aici dorim să ajungem, nu putem să spunem că suntem la Dinamo și ne luptăm să ne salvăm de la retrogradare”, a declarat Ovidiu Burcă la finalul meciului.

În următoarea etapă, Dinamo joacă în deplasare cu Universitatea Cluj.