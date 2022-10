„Începem și noi să dăm cu pumnii!” Reacția lui Săpunaru după verdictul dur dar Ion Crăciunescu

Rapid s-a impus din două penalty-uri, primul transformat de Cristian Săpunaru (36 - penalty), după un fault comis de portarul Simone Scuffet asupra lui Kevin Luckassen, iar al doilea fructificat de Marko Dugandzic (71 - penalty), acordat cu uşurinţă la un duel între fundaşul Andrei Burcă şi fostul atacant al CFR-ului.

La finalul partidei, Ion Crăciunescu a susținut că la faza din minutul 71 nu se impunea lovitură de pedeapsă. Cristi Săpunaru l-a contrazis pe fostul arbitrul și a atras atenția asupra faptului că Andrei Burcă „îi dă doi pumni în cap” atacantului rapidului.

Săpunaru îl contrazice pe Crăciunescu

„Penalty-ul e vătămare corporală. Îi dă doi pumni în cap. Am văzut că Ion Crăciunsecu a zis că nu e penalty, eu îl respect mult, dar dacă el a spus că nu e... E penalty clar. O să începem și noi să dăm cu pumnii. La primul am fost aproape de var și am văzut faza. La al doilea nu.

Ne-am lovit amândoi în cap, e chestie normală. În fotbal, se întâmplă (n.r. duelul cu Malele)”, a spus Cristi Săpunaru.

În urma victoriei de duminică seară, Rapid a acumulat 32 de puncte și s-a depărtat la patru plungimi de campioana sezonului trecut, CFR Cluj.