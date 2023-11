„Îl iubim, îl respectăm! Nu ați văzut cum aleargă pe Giulești când marchează echipa?” Cristiano Bergodi i-a cucerit pe fani

Rapidul are opt victorii și patru remize în ultimele meciuri disputate sub comanda lui Cristiano Bergodi, care inițial a fost contestat de suporterii giuleșteni. Italianul a semnat cu Rapid în iulie 2023, după ce Adrian Mutu a decis să plece de la echipă, pentru a semna cu Neftchi Baku.

Alegerea conducerii din Giulești nu a fost pe placul fanilor, care îl doreau la cârma echipei pe Marius Șumudică, antrenor care era liber de contract în acea perioadă. Mai mult, fanii au trecut și la amenințări atunci, nemulțumiți de numirea lui Cristiano Bergodi, care însă a ajuns să le câștige inimile.

Cristiano Bergodi e pe placul fanilor lui Rapid

Rapid s-a impus în derby-ul cu FCSB din etapa cu numărul 15 a Superligii, scor 2-1, iar victoria i-a încântat pe fanii Rapidului, asta și în contextul în care meciul s-a jucat în deplasare. După meci, Cristiano Bergodi a fost surprins cântând alături de jucători cu fanii, iar suporterii s-au declarat cuceriți de italian.

Liviu Ungurean, cunoscut drept Bocciu', liderul galeriei Rapidului, a vorbit despre victoria cu FCSB, dar și despre Cristiano Bergodi, având doar cuvinte de laudă la adresa tehnicianului italian.

„(n.r. a fost una dintre cele mai frumoase seri?) Nu, nu, nu. Am avut seri mult mai frumoase. A fost o seară frumoasă, în care echipa a arătat atitudine și ne-au arătat respectul pe care noi îl cerem de la ei. Atâta timp cât are rezultate este cea mai bună decizie (n.r. Bergodi).

Noi ne-am dorit altceva. Este foarte bun, Bergodi este un antrenor foarte bun, asta am spus-o dintotdeauna. Doar că noi ni l-am dorit pe Șumudică fiind rapidist. Întotdeauna vom alege unul de-al nostru, dar acum suntem mulțumiți și bucuroși alături de Cristiano Bergodi.

(n.r. s-a apropiat de galerie) Am observat și ne bucurăm foarte mult pentru atitudinea pe care o are Cristiano Bergodi. Nu ați văzut cum aleargă pe Giulești când marchează echipa, cum se descătușează, cum trăiește? În Giulești se iubește, exact ceea ce am spus mereu. La Rapid este altceva față de celelalte cluburi. La Rapid se iubește, se simte. Doar că unii din presă sunt deranjați de atitudinea lui Cristiano. Ei sunt învățați ca la ei prin studiourile TV să stea legați pe scaune cu centurile de siguranță puse.

Tu, dar alții nu ai văzut? Îl judecau că a ieșit din spațiul tehnic, că nu e asta atitudinea. Cum să nu fie asta atitudinea? Nu are cine să confiște dreptul unui om de a se bucura și manifesta într-un mod frumos și într-un mod normal. Bucuria este ceva normal, să te bucuri, să alergi, să te desfășori pe terenul de fotbal. Deja a devenit un rapidist. Deja Cristiano e iubit în Giulești așa cum trebuie să fie un antrenor care are performanțe și rezultate. Noi suntem mândri, îl iubim, îl respectăm”, a declarat Liviu Ungurean la Fanatik.