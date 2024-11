Fostul antrenor al lui Dinamo Zagreb și Hajduk Split, Zeljko Kopic, nu a fost intimidat de dificultățile echipei bucureștene.



Deși "câinii roșii" nu aveau posibilitatea de a aduce imediat întăriri, fiind nevoiți să joace cu majoritatea jucătorilor care au evoluat în Liga a II-a, Kopic a acceptat provocarea.



Zeljko Kopic: "Toţi mi-au zis că sunt nebun că vin în fotbalul românesc"



După ce a discutat cu persoane din anturajul său și a cules informații despre România, Kopic a decis să vină la Dinamo, în ciuda avertismentelor că fotbalul românesc este imprevizibil și presărat cu schimbări dese de antrenori.



„Toți mi-au zis că sunt nebun să vin în fotbalul românesc, că antrenorii se schimbă foarte repede, există probleme financiare. Dar după ce am discutat cu oficialii clubului, am înțeles mai bine situația și am decis să lupt până la final”, a spus Kopic, în cadrul SportCast cu Sile de pe Youtube.



Sub conducerea lui Kopic, Dinamo a reușit să depășească o perioadă critică, iar la finalul turului sezonului actual din Superligă, echipa se clasează pe locul secund, cu 24 de puncte.



Kopic, deținător al licenței UEFA PRO din 2013, și-a început cariera de antrenor la școala de fotbal a clubului NK Hrvatski Dragovoljac.



A trecut prin mai multe cluburi croate, fiind, la început, antrenor secund la NK Lučko și apoi principal.



De-a lungul carierei sale, a antrenat echipe din prima ligă croată, precum HNK Cibalia și NK Zagreb, iar experiențele sale de la Dinamo Zagreb și Hajduk Split, două dintre cele mai mari cluburi croate, i-au oferit perspectiva și încrederea necesară pentru a aborda proiectul Dinamo București.