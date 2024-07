Zeljko Kopic a tras o singură concluzie, după ce Dinamo a pierdut cu 3-2 la Cluj

”Câinii” au condus cu 2-0 în Gruia, dar nu și-au putut menține avantajul până la final. CFR Cluj a întors rezultatul în prelungirile partidei și a debutat cu dreptul în noul sezon din campionat.

După meci, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a tras primele concluzii la flash-interviu și a scos în evidență părțile bune din jocul de la Cluj.

Antrenorul croat a tras și o concluzie după eșecul dramatic al echipei sale din Gruia: este de părere că elevii săi trebuie ”să-și propună mai mult”, pentru a nu ajunge în situația din sezonul precedent.

Zeljko Kopic, după CFR Cluj - Dinamo 3-2

„Știam că vom avea un meci greu. Prima repriză cred că am avut multe lucruri bune, multe situații bune. În a doua repriză am făcut câteva greșeli, dar am încercat să jucăm. CFR a păstrat această intensitate la mijlocul terenului. Pentru primul meci trebuie să continuăm să învățăm și să progresăm. La golul trei cred că aveam destui jucători cu care să ne putem apăra.

Aveam jucători tineri pe bancă, le-am dat încredere să joace într-un meci dificil. Aceasta a fost ideea noastră, am încredere în acești băieți. Cîrjan a fost bun, am văzut că are calitate, dar trebuie să lucreze din greu ca să ajungă să controleze jocul 90 de minute așa cum vreau eu.

Îi înțeleg pe suporteri, dar e target-ul nostru, al meu ca antrenor. Trebuie să ne propunem mai mult, trebuie să progresăm dar asta nu ne schimbă obiectivele, trebuie să fim mai stabili în acest sezon, să fim mai buni decât anul trecut”, a spus Zeljko Kopic

În următoarea etapă, CFR Cluj se va deplasa în Giulești pentru meciul cu Rapid, iar Dinamo va juca pe teren propriu împotriva celor de la Petrolul Ploiești.

CFR Cluj - Dinamo 3-2: echipele de start

CFR Cluj: Sava - Thaqi, Kresic, M. Ilie, Camora - Artean, K. Keita, Tachtsidis - Deac, Michael, M. Kamara

Rezerve: Hindrich - Mogoș, Abeid, Boben, Ajeti, R. Filip, Păun, Fică, Nkololo, Lucaci, Korenica, Bîrligea

Antrenor: Dan Petrescu