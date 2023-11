„E o dezamăgire imensă! A uitat că i-am introdus acea clauză” Vlad Iacob l-a atacat pe Ovidiu Burcă: „Am făcut sacrificii financiare în timp ce el a fost plătit!” 

Antrenorul s-a despărțit de clubul din Ștefan cel Mare după înfrângerea cu FCSB, scor 0-1, în urma seriei de rezultate slabe obținute de Dinamo de la revenirea în prima ligă. Ovidiu Burcă a susținut și o conferință de presă, ultima în calitate de antrenor la Dinamo, în care a vorbit despre decizia de a renunța la postul său.

În cadrul conferinței, Burcă le-a răspuns și criticilor, iar în discursul său de mulțumire l-a omis pe fostul administrator special al clubului, Vlad Iacob, care a fost înlăturat în luna august, în urma unei Adunări Generale a Acționarilor.

Vlad Iacob i-a răspuns lui Ovidiu Burcă

După declarațiile făcute de Ovidiu Burcă, Vlad Iacob i-a dat replica fostului antrenor de la Dinamo, spunând că este o mare dezamăgire pentru el.

„Pentru mine, Ovidiu este o dezamăgire imensă, dar nu mă miră faptul că Ovidiu Burcă a uitat cine l-a adus la Dinamo și cine l-a susținut în toate perioadele și în toate modurile.

El a uitat inclusiv faptul că am negociat pentru el și i-am introdus acea clauză de prelungire a contractului cu doi ani dacă ajunge cu echipa în play-off-ul Ligii 2, nu în cazul în care promovează.

Deci, lui i s-ar fi prelungit contractul și dacă ar fi atins play-off-ul în Liga 2, pentru că eu am considerat la momentul respectiv că avem o misiune foarte dificilă. Am și zis mereu că obiectivul nostru e lupta pentru promovare și am considerat că dacă își atinge obiectivul și dacă ajunge măcar în play-off, indiferent ce se întâmplă după, ar trebui să i se prelungească contractul.

Acum, că s-a promovat în Superliga se uită aceste lucruri. Ovidiu mai uită faptul că l-am susținut mereu. A zis că are nevoie de șase-opt săptămâni și că prin etapa șaptea echipa va fi pregătită. Eu am ținut steagul sus.

Uită că l-am întors de două ori din drum. De două ori a vrut să demisioneze. L-am ajutat de fiecare dată cu tot ce a a avut nevoie la prima echipă, indiferent cât de greu mi-a fost. Am făcut tot posibilul să-i asigur tot ce a avut nevoie. El știe foarte bine asta.

Eu am considerat că am fost și prieteni. Știe că am lucrat gratis pentru Dinamo și am făcut sacrificii personale și financiare enorme, în timp ce el a fost plătit. El a avut primă de promovare, primă de play-off. Știa foarte bine că nu mi-a fost deloc ușor în anul respectiv”, a declarat Vlad Iacob conform gsp.

Ovidiu Burcă le-a mulțumit tuturor, mai puțin lui Vlad Iacob

În discursul de la conferința de presă, Ovidiu Burcă a mulțumit pe rând conducerii lui Dinamo, însă a omis un singur nume, cel al lui Vlad Iacob, cel cu care a avut o relație apropiată în momentul numirii sale.

„În primul rând vreau să mulțumesc suporterilor, datorită lor suntem astăzi unde suntem și clubul ăsta n-a murit. În al doilea rând, celor care au avut încredere în mine la începutul meu aici. Gabi Glăvan, care trebuie să știți că a fost artizanul aducerii mele la Dinamo, chiar dacă nu avea o funcție oficială.

Apoi au fost cei de la RTZ, care m-au susținut, Răzvan (n.r. Zăvăleanu), Claudiu (n.r. Balog), cărora le mulțumesc. Pe parcurs s-au adăugat și cei de la Red&White, alături de care am reușit să realizăm promovarea.

Vreau să le mulțumesc tuturor. După aceea jucătorilor, au fost momente foarte frumoase alături de ei”, a declarat Ovidiu Burcă la conferința de presă.