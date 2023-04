„Dacă primim cinci goluri, să dăm și noi trei, patru!” Concluziile lui Nicolae Dică după înfrângerea cu Chindia 

Oaspeții s-au impus datorită golului marcat de Căpușă în minutul 52, după ce au avut un gol anulat în minutul 7, în urma analizei VAR. Echipa lui Nicolae Dică a marcat în minutul 70, însă golul lui Garutti a fost anulat din cauza unui ofsaid, astfel că CS Mioveni a ajuns la două înfrângeri consecutive.

Gruparea lui Dică se află pe ultimul loc în clasament, având 11 puncte, cu trei mai puțin decât FC Argeș și avea nevoie de o victorie pentru a putea urca un loc în clasament. Antrenorul a vorbit la finalul meciului, analizând jocul prestat de echipa sa.

Ce a spus Nicolae Dică după înfrângerea cu Chindia

Antrenorul lui Mioveni consideră că echipa sa nu are personalitate și că a cedat în fața presiunii. Totodată, Dică a declarat ce își dorește de la jucătorii săi.

„Cred că un rezultat de egalitate era echitabil. Ambele echipe au luptat. Am încercat, dar nu am scos niciun punct. Am avut o perioadă bună, nu a fost presiune. Mi-era teamă că vor veni meciurile cu presiune. În primele două jocuri din play-out asta s-a întâmplat. Vom încerca să obținem punct sau puncte.

Nu mai trebuie să spunem că vom face 3,4,6 puncte. Trebuie să reușim să dăm gol. Dacă primim cinci goluri, să dăm și noi trei patru. Îmi doresc ca jucătorii mei să aibă personalitate.

Vom merge la Sfântu Gherorghe și vom încerca să facem surpriza (n.r. în Cupa României). Se pot întâmpla multe. Eu am contract până în vară. Deocamdată mai avem un meci în Cupă și șapte în campionat”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.