Pleacă Napoli, vine Dică? Marcel Pușcaș, președintele lui FCU Craiova, a lămurit situația 

FCU Craiova și-a câștigat primul meci din play-out, 3-0 cu CS Mioveni, grație golurilor înscrise de Dragoș Albu (22 ani) și Juan Bauza (26 ani), în minutele 52, 66 și 90+5. Însă, la finalul partidei s-a viralizat informația cum că Adrian Mititelu (55 ani) ar renunța la Nicolo Napoli (61 ani) pentru a-l aduce pe Nicolae Dică (42 ani) antrenor din vară.

Nicolae Dică și Adrian Mititelu, înainte de FCU Craiova - FC Voluntari (20.02.2023)

Marcel Pușcaș infirmă plecarea lui Nicolo Napoli de la FCU Craiova

Însă, Marcel Pușcaș (62 ani) a infirmat acest zvon. Președintele grupării din Bănie a specificat că ambii antrenori sunt sub contract, Nicolo Napoli încă este în grafic cu obiectivul impus de conducere, iar Nicolae Dică este deja al al doilea angajament în Liga 1, după ce a pregătit-o pe FCSB în prima parte a sezonului.

„Ambii au contracte până la finalul sezonului. Napoli are ca obiectiv câștigarea play-out-ului și o bună evoluție în Cupa României, iar Dică abia ce s-a înhămat la salvarea de la retrogradare a Mioveniului. Și dacă ar dori Mititelu să-l angajeze pe Dică n-ar putea”, a scris Marcel Puşcaş pe contul oficial de Facebook.

Nicolae Dică, nemulțumit după FCU Craiova - CS Mioveni 3-0

„Am făcut cel mai slab meci al nostru, nu am avut o atitudine bună, nu am făcut ce am pregătit, nu am avut încredere. Întâlneam o echipă care venea după un moment dificil și mă așteptam ca noi să punem probleme și să scoatem un rezultat pozitiv.

Am întâlnit cea mai bună echipă din play-out. Trebuie să avem încredere în continuare, pentru că putem să facem, să obținem rezultate pozitive. Trebuie să uităm cât mai repede acest joc și să luptăm în următoarele jocuri, pentru a câștiga puncte”, a spus Nicolae Dică la finalul meciului.