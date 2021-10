„Cu felul ăla de a fi...a pierdut naționala!” Rednic îl avertizează pe Sorescu după încă un meci șters! Reacție dură pentru Popa: „Zici că a jucat la Barcelona!”

„Câinii” nu au avut nicio șansă în fața echipei lui Cristiano Bergodi, care a obțiut prima victorie pe banca lui Sepsi. Mircea Rednic a vorbit la finalul meciului despre prestația echipei, încercând să rămână pozitiv, în ciuda rezultatului.

Întrebat despre scăderea de formă a lui Deian Sorescu, care a început sezonul în forță, însă în ultimul timp jocul său a fost unul șters, tehnicianul nu a avut rețineri și l-a avertizat pe fotbalistul echipei sale. Rednic a ținut să puncteze că jucătorul are multe de pierdut dacă va continua cu o astfel de atitudine în teren.

„Cu felul ăla de a fi, el are de pierdut!”

„Supărare puțin, am revenit de la 2-0, am avut un început bun, am luat două goluri cu ușurință. Am revenit, am înscris, apoi la 2-1 am avut ocazii să înscriem, însă nu am reușit.

Normal că se fac erori, sunt jucători care anul trecut jucau în Liga 3, vedeți ce bancă am avut, șase jucători under. Ei au avut și jucători care fac diferența. Sunt jucători care au venit, dar nu îi putem utiliza încă, sper ca după întrerupere să reușesc să îi integrez, să am mai multă calitate în joc.

Mă așteptam la asta, știam că așa este, nu sunt disperat. E lipsă de contentrare, de experiență, cum se întâmplă. Au fost și momente bune de joc, în care am controlat, am ajuns în margini cu centrări, ultima pasă nu a fost în regulă. Am încredere.

Să se gândească foarte bine, cu felul ăla de a fi, de a nu te implica, doar să fii în teren și să îți faci datoria și nimic mai mult, el are de pierdut. A pierdut echipa națională, nu știu ce o să mai fie? Ar trebui să fie mult mai implicat, o zic ca pe un sfat. Dinamo nu stă în Deian, o să vină și alți jucători, dacă nu vrea să se implice și gândul lui e să plece, să vedem unde pleacă”, a declarat Rednic la finalul meciului.

„Ori ești accidentat, ori nu? Zici că a jucat la Barcelona!”

Totodată, Rednic a fost întrebat și despre reacția de mirare a lui Popa, schimbat încă din prima repriză, după ce a acuzat dureri. Antrenorul nu a ezitat și a oferit un răspuns tranșant, punându-l la punct pe fotbalistul său.

„Ori ești accidentat, ori nu? Nu merge cu jumătate de măsură. Și la al doilea gol a stat foarte departe de om. Te doare, nu te doare, nu merge cu jumătăți de măsură. Rici nu a intrat rău, puteam să înscriem. Toți sunt surprinși, zici că a jucat la Barcelona. Să ne uităm unde a jucat Popa până să vină aici. A fost surprins, fundaș central, fă-ți treaba”, a a concluzionat tehnicianul.