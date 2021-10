”O să vedem un alt Dinamo abia atunci”. Când va schimba Mircea Rednic fața echipei

Fostul internațional Adrian Iencsi, fost coleg cu Mircea Rednic la Rapid, laudă munca depusă de antrenor la Dinamo și spune că echipa va arăta altfel după pauza de iarnă.

Când poate schimba Mircea Rednic fața lui Dinamo

„Chiar am urmărit Dinamo de când a venit Mircea Rednic și am constatat că echipa are o altă atitudine față de ce a fost, în sensul bun al cuvântului. Mă gândesc la meciul cu UTA, când au fost egalați în ultimul minut. Apoi a venit meciul cu Gaz Metan, când Deaconu a înscris două goluri fantastice.

Meciul cu Rapid, când a fost egalat în ultimul minut, și meciul de aseară, când doar în pielea antrenorului să nu fii. E frustrant. Din ce am observat, Mircea a depus o muncă titanică într-un timp foarte scurt. Din păcate pentru majoritatea jucătorilor, nu au ritm bun de joc pentru o competiție oficială. Sunt foarte mulți jucători care nu au făcut pregătirea de vară, plus că nu au tonusul și ritmul competiției oficiale.

Nu sunt lucizi la finalizare, de asta primesc și goluri pe final. Ultimul sfert de oră este foarte obositor, suferi și în defensivă. Probabil că Mircea are această încredere în jucători. O să vedem un alt Dinamo abia în 2022, în returul campionatului, eu așa cred”, a spus Adi Iencsi, la Ora Exactă în Sport.

