„Am vrut să plec după două zile!” Chipciu, dezvăluiri surprinzătoare după ce s-a despărțit de CFR și a semnat cu U Cluj

Mijlocașul de bandă a dezăluit că nu i-a fost deloc ușor să lucreze cu Dan Petrescu și că a vrut să plece de la echipă după doar două zile.

„Am spus în față ce am avut de zis. Nu aș putea să mai zic și altceva. Ce vrei, să zic că nu e antrenor bun?! N-aș avea credibilitate, în primul rând, a câștigat multe trofee. Când este ceva ce nu ți se pare în regulă, bați la ușa biroului, mai apăsat, și spui ce ai de zis. Măcar nu-ți pierzi sufletul! Când ții în tine, pierzi, chiar dacă nu pe moment.

Am vrut să plec după două zile din momentul în care am ajuns la CFR Cluj, dar antrenorul mi-a zis că sunt cel mai bun, apoi nu mă băga. În viață sunt și mici șicane, dar mergi mai departe. A câștigat trofee, are o filosofie, eu trebuia să mă duc în altă parte, asta e”, a spus Alex Chipciu, potrivit gsp.ro.

Chipciu s-a despărțit în această vară de CFR Cluj și a ajuns la un acord cu U Cluj (rivala din oraș a ardelenilor) și a semnat un contrat valabil pentru un sezon.

Alex Chipciu, al șaptelea transfer de la U Cluj

În vârstă de 33 de ani, Chipciu a început fotbalul la Dacia Unirea Brăila, echipa din oraşul său natal, după care şi-a petrecut a doua parte a junioratului la Sporting Piteşti. Ca senior, a evoluat formaţiile FC Braşov, Forex Braşov, Dacia Unirea Brăila, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga şi CFR Cluj.

El are în palmares 7 titluri de campion (3 cu FCSB, 3 cu CFR Cluj şi 1 cu Anderlecht), 1 Cupă a României (cu FCSB), 2 Cupe ale Ligii (FCSB), 2 Supercupe ale României (1 FCSB, 1 CFR Cluj) şi o Supercupă a Belgiei (Anderlecht).

Alexandru Chipciu este este al şaptelea transfer efectuat de ''U'' după revenirea în prima ligă. Universitatea i-a mai adus pe fundaşii Andrei Piţian (Chindia Târgovişte), Marius Briceag (FC Voluntari), Rolandas Baravykas (UTA), atacantul Adrian Bălan (FC Rapid), mijlocaşul Ovidiu Bic (Universitatea Craiova) şi mijlocaşul Florin Purece (Farul Constanţa).