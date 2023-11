„Am fost mai buni decât ei!” Elias Charalambous și concluziile sale după înfrângerea cu Rapid 

FCSB a pierdut duelul de pe Arena Națională cu Rapid. Giuleștenii au înscris prin Papeau și Iacob, în prima repriză, iar vicecampioana a redus din diferență prin Dawa, dar nu a reușit să obțină măcar un punct din întâlnirea de duminică seară. FCSB a înregistrat astfel prima înfrângere după opt etape și riscă să își piardă locul de lider.

Elias Charalambous: „Am fost mai buni decât ei!”

Elias Charalambous a vorbit la finalul meciului după înfrângerea suferită, fiind de părere că echipa sa merita victoria. Antrenorul cipriot s-a arătat nemulțumit de rezultat și a pus cele două goluri încasate pe seama unor „erori prostești”. Charalambous a ținut însă să își laude jucătorii pentru prestțaia avută duminică seară.

„Prima impresie, cu siguranță că nu suntem fericiți când pierdem un meci, ne-am dorit victoria, dar cred că ne-am bătut singuri. Am controlat meciul la începutt, am fost echipa cu ocaziile și am fost periculoși când am avut posesia, nu când a avut-o oponentul. Din două erori prostești am luat goluri, îmi pare rău pentru jucători, pentru efortul făcut. De asta sunt nervos astăzi, pentru că, din prestațiile celor două echipe, cred că scorul nu relevă ce s-a întâmplat pe teren.

Cred că am fost mai buni decât ei, am făcut erori prostești, asta trebuie să îmbunătățim. Îmi pare rău pentru jucători, pentru fani, pentru că au umplut stadionul, sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Am avut multe ocazii, a fost greu să mergi la pauză cu 2-0, voiam să intrăm în meci, am înscris al doilea gol, dar din păcate a fost ofsaid.

Meciul s-a terminat. Îmi pare rău pentru fani, au fost incredibili azi, ne-am fi dorit să câștigăm meciul pentru ei, din păcate nu s-a putut. Nu trebuie să mergem în jos, în situațiile dificile echipele mari își arată personalitatea. Ne temem doar de noi, trebuie să fim mai buni.

Dacă vom avea jucători suspendați trebuie să găsim o soluție, respectăm regulile și vom face ceea ce trebuie făcut. Am spus că nu suntem fericiți când pierdem, jucătorii au dat totul, am făcut greșeli, îmi pare rău pentru fotbaliști pentru că am dat totul, am spus că am primit goluri prostești, noi trebuie să continuăm”, a declarat Elias Charalambous la finalul meciului.

FCSB se află momentan pe primul loc în clasament, având 31 de puncte, cu unul mai mult decât CFR Cluj, care joacă cu Hermannstadt luni seară. Vicecampioana joacă pe teren propriu cu FC U Craiova în etapa următoare.

De cealaltă parte, Rapid se află pe locul al treilea, cu 29 de puncte, iar în următoarea etapă joacă în deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe.