„A explodat!” Jucătorul care impresionează în tricoul liderului și care ar putea fi următorul „tun” al Farului

Unul dintre jucătorii care a cunoscut o evoluție impresionantă în acest sezon se numără mijlocașul Alexi Pitu (20 de ani).

Gică Popescu (55 de ani), președintele de la Farul Constanța, spune despre puștiul lui Hagi că „a explodat” și subliniază faptul că politica „Regelui” în ultimii ani în ceea ce-l privește pe Pitu a dus la această greștere impresionantă a jucătorului.

Alexi Pitu, evoluții impresionante în tricoul Farului

„A crescut de la an la an şi a jucat mai mult de la an la an. Gică l-a ţinut, în ultimii trei ani, cu prima echipă, iar pe parcurs a început să joace tot mai mult.

În al patrulea an juca foarte bine, dar nu marca, nu dădea pase de gol. Acum a explodat! A marcat, a şi dat pase de gol, e anul lui!”, a spus Gică Popescu pentru Primasport.

16 meciuri a adunat Alexi Pitu în tricoul Farului în acest sezon, reușind să marcheze patru goluri și să ofere cinci pase decisive.

850.000 de euro este cota lui Pitu, potrivit transfermarkt.com