Înaintea confruntării de pe Arena Națională, Cătălin Cîrjan, care a evoluat la Rapid în sezonul trecut, a declarat că se gândește numai la victorie și speră ca dinamoviștii să obțină toate cele trei puncte.

"Nu vreau să mă gândesc la asta, că e un meci special. Îl tratez ca pe toate celelalte, merg acolo cu gândul la victorie. Să îmi ajut echipa, să dau ce am mai bun și să luăm cele 3 puncte.

Cu siguranță mă voi bucura dacă voi marca. Nu contează cine dă gol, sper să câștigăm.

Ar fi ceva incredibil să terminăm anul pe primul loc. Ne dorim mult asta. Nu ne gândim la U Cluj, ne gândim la ce facem noi.

În vară, când am venit la Dinamo, toată lumea spunea că ne vom bate la retrogradare, că nu avem așa multe șanse, dar cred că am făcut o surpriză frumoasă. Am muncit foarte mult și munca noastră dă roade.

Dinamo înseamnă foarte mult, m-am acomodat, suporterii m-au primit extraordinar, la fel și tot clubul. Domnul Nicolescu, domnul Kopic, domnul Florentin Petre mi-au dat foarte multă încredere", a declarat jucătorul, potrivit gsp.ro.

Marius Șumudică, ironie fină la adresa lui Dinamo



Cu trei zile înainte de meciul direct, Marius Șumudică încinge spiritele și trimite o ”săgeată” către cei de la Dinamo. Antrenorul crede că, în cazul în care rapidiștii ar fi primit o peluză întreagă, aceștia ar fi dominat fundalul sonor.



”Ne gândim la meciul de duminică, pe Arena Națională, în deplasare. Vor fi mai mulți fani ai lor, sper să vină și ai noștri. O peluză a fanilor rapidiști... cum cei de la FCSB au înțeles, au ajuns la un acord și există respect cu biletele, cred că așa ar trebui și cu Dinamo. Cred că dacă ne-ar da 8.000, erau dominați și că de asta nu acceptă.



Dinamo e o echipă foarte bună, dar în momentul de față mai sunt 30 de puncte în joc. Am 28 de puncte, mai sunt 30, trebuie să facem 16, atunci vom fi în play-off. Orice punct e important, la sfârșit se numără bobocii, cum se zice”, a spus Marius Șumudică.