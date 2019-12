"Voi avea o discutie cu conducerea!" Pleaca Bergodi de la Voluntari? Ce a spus dupa infrangerea clara in fata celor de la CFR: "Nu sunt multumit de ce se intampla!"

CFR Cluj s-a impus cu 4-0 pe terenul celor de la Voluntari si este campioana de toamna. Formatia antrenata de Dan Petrescu a inceput in forta partida si a marcat inca din minutul 5 prin Susic. 9 miunute mai tarziu, Culio a marcat din penalty, iar in minutul 37 Deac a marcat cu o executie senzationala si a stabilit scorul pauzei. In partea a doua, Camora a marcat in minutul 90 si a stabilit scorul final al meciului, antrenorul celor de la Voluntari, Cristiano Bergodi, a vorbit despre meci si despre situatia de la Voluntari. Acesta a spus ca va avea o disuctie cu conducatorii in care se va analiza tot ce s-a intamplat in acest sezon.

"Am intrat cu teama, nervosi, nu aveam nimic de pierdut. Nu era o problema daca pierdeam impotriva echipei cea mai buna. Au intensitate in joc, au calitate, dar sa intra asa, fara determinare, fara agresivitate, nu este usor. Am tratat gresit cateva faze. E foarte greu sa joci impotriva celei mai bune echipe din campionat. Am in gand ceva, dar nu stiu ce se intampla, am vorbit cu conducatorii, dar nu vrea sau spun mai multe, probabil ei nu sunt multumiti de mine, dar nici eu nu sunt multumit de ce s-a intamplat in acest an. Trebuie sa vedem daca vor veni jucatori, nu e usor. M-am chinuit, suntem toti vinovati pentru aceasta situatie din clasament. In ultimele 6-7 meciuri, cand am avut echipa pregatita fizic, am jucat mai bine, chiar daca nu am facut multe puncte. Vom vedea ce se va intampla, vom vorbi cu conducatorii. Nu trebuie sa vorbesc eu in public, vom trage linia, vorbim, vedem, analizam, ceea ce fac toti antrenorii la sfarsitul campionatului. Nu e usor, nu pot sa spun mai multe pentru ca nu e corect", a declarat Cristiano Bergodi la finalul partidei.