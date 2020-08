Vlad Achim pleaca de la Viitorul! Mijlocasul care a trecut prin curtea FCSB-ului, gata sa semneze cu Dinamo!

Dupa ce va efectua vizita medicala, dar si testul Covid-19, mijlocasul va semna cu formatia din "Stefan cel Mare".

Dupa doua sezoane petrecute la Viitorul, Vlad Achim (31 de ani) va semna contractul cu Dinamo. Mijlocasul a bifat 65 de meciuri pentru formatia constanteana, reusind sa castige Cupa si Supercupa Romaniei in 2019. Achim a inscris si 7 goluri in tot acest timp pentru formatia lui Gheorghe Hagi. Cei din conducerea clubului au publicat un comunicat in care au anuntat despartirea de mijlocasul defensiv.

"Mijlocașul Vlad Achim nu mai este de astazi jucatorul formatiei noastre, dupa ce contractul dintre cele doua parti a expirat. Ajuns la formatia noastra la inceputul sezonului 2018/2019, Vlad Achim a imbracat de 65 de ori tricoul negru-albastru in toate competitiile, reusind sa inscrie si 7 goluri. Cu FC Viitorul Constanta a castigat Cupa si Supercupa Romaniei in 2019.

Multumim Vlad Achim pentru evolutiile in tricoul negru-albastru si iti dorim mult succes pe viitor!", a fost mesajul publicat pe site-ul formatiei Viitorul.