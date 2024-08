Viorel Moldovan a intrat în direct și a spus ce se întâmplă cu Neil Lennon

Giuleștenii sunt pe locul 13, cu patru puncte obținute după patru rezultate de egalitate. Echipa lui Neil Lennon are și o înfrângere, scor 1-0 cu Petrolul Ploiești.

Cu câteva zile înainte de derby-ul cu Dinamo, viitorul antrenorului Neil Lennon a fost pus sub semnul întrebării, mai ales că rezultatele au întârziat să apară în Giulești.

Viorel Moldovan: ”Avem încredere în el”

Chiar și așa, președintele Viorel Moldovan spune că antrenorul nord-irlandez este sigur de postul său indiferent de rezultatul meciului de duminică. Oficialul din Giulești a purtat recent o discuție cu staff-ul tehnic și a vorbit în termeni laudativi despre Lennon.

„Nu știu cine spune, am văzut și eu fel și fel de declarații. Nu sunt adevărate, avem în continuare încredere în el și îl sprijinim. Am avut discuții cu staff-ul tehnic, Neil a dat dovadă de tact profesional, știe ce trebuie să facă, are un staff profesionist.

Normal, când lucrurile nu funcționează, apar fel și fel de semne de întrebare din toate părțile”, a spus Viorel Moldovan, la Digi Sport.

În vârstă de 53 de ani, Neil Lennon a ajuns la Rapid după ce a fost liber de contract în ultimii doi ani. Ultima oară a antrenat în Cipru, la Omonia Nicosia, iar în cariera sa le-a mai pregătit pe Celtic (de trei ori) și pe Bolton.

”instalat” în această vară la Rapid, antrenorul nord-irlandez a semnat un contract valabil până în 2026 cu echipa patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu.