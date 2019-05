Viitorul e prezentul: echipele lui Hagi joaca 5 finale intr-o saptamana, cu echipa mare, U19 si U17

Viitorul lui Hagi joaca sambata finala Cupei Romaniei, cu Astra.

Viitorul lui Hagi are un program incarcat in urmatoarele zece zile. Echipa mare si cele de juniori vor juca nu mai putin de cinci finale in perioada 25 mai - 1 iunie.

Sambata, echipa mare se bate pentru prima data pentru trofeul Cupei Romaniei, cu Astra, de la ora 20:00, dar in aceeasi zi este programata si finala Cupei Romaniei U19, CFR Cluj - Viitorul.

Viitorul se bate pentru trofee si in Liga Elitelor U17, Cupa Romaniei U17 si Liga Elitelor U19.

Programul finalelor Viitorului:



Finala Cupei Romaniei U19 / CFR Cluj - Viitorul / 25 mai, Ploiesti, 16:00

Finala Cupei Romaniei / Astra - Viitorul / 25 mai, Ploiesti, 20:00

Liga Elitelor U17 / LPS Timisoara - Viitorul / 26 mai, Buftea, 12:30

Finala Cupei Romaniei U17 / LPS Timisoara - Viitorul / 31 mai, Mogosoaia, 11:00

Liga Elitelor / Viitorul - Dinamo / 1 iunie, Mogosoaia, 11:00