Cele două echipe s-au întâlnit la Ovidiu în a 15-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Farul Constanța și FC Botoșani au împărțit punctele.

Victor Dican jubilează după Farul - Botoșani: "Săptămâna asta am realizat ceva"

Victor Dican, eroul botoșănenilor după ce a înscris golul egalizator în minutul 89, a vorbit la flash-interviu despre situația tensionată de la club și a subliniat că săptămâna asta el și colegii săi au realizat că trebuie să se trezească, după un debut dezastruos de sezon.

„Sunt bucuros pentru rezultatul de azi. E clar un punct important pentru noi, mai ales pentru moral. Am suferit mult campionatul acesta. Punctul ne dă încredere. Putem salva echipa.

Un gol norocos? A fost un gol din fază fixă. S-a nimerit să merg pe scurt. Nu pot să spun că am lucrat în mod special faza asta. Dar lucrăm clar faze fixe la antrenamente. Azi ne-a ieșit.

Nu consider că a fost vina antrenorilor, ci a noastră. Că nu am reușit să aducem puncte. Săptămâna asta am realizat că trebuie să ne trezim. Momentele astea te unesc. Cred că asta a fost.

Simt că suntem pe un drum bun”, a spus Victor Dican după meci.

Farul Constanța - FC Botoșani 1-1

Artean a deschis scorul în minutul 61, din pasa lui Constantin Budescu, iar Dican a restabilit egalitatea pe final, în minutul 89, în urma unui corner executat de Florescu.

După 15 etape, FC Botoșani încheie turul sezonului regulat pe ultima poziție cu șapte puncte. Farul Constanța se află acum pe șase cu 21 de puncte, la o lungime în fața lui Hermannstadt, care are un meci mai puțin.