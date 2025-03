După primele minute ale derby-ului, Marius Șumudică, antrenorul celor de la Rapid, a solicitat ca jocul să fie oprit din cauza scandărilor rasiste venite dinspre galeria lui FCSB.



"Am vrut să opresc meciul, nu e normal să fie ură de rasă. Am vrut să scot echipa de pe teren. Am vrut, am încercat, dar mingea era în joc. M-am dus la arbitru, dar mi-a zis că nu poate să facă nimic, că nu știu ce. Prin alte părți imediat se ducea la crainicul stadionului și dădea anunț.



N-am reacționat, mi-au făcut tot felul de bannere. Duc, v-am spus că duc, eu vin din galerie și sunt învățat, dar să ajungi să strige un stadion întreg... pentru mine este rasism! Ar trebui să se ia măsuri!", a spus antrenorul lui Rapid la finalul meciului.



Victor Angelescu, reacție dură după ce Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în FCSB - Rapid: ”Nu e prima dată!”



Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a mărturisit că nu a fost prima dată când Rapid a lansat acuzații de rasism și că niciodată nu s-au luat măsuri în acest sens.



”Nu este prima dată când se scandează asemenea lozinci. Nu e prima dată facem sesizări în acest sens către organele avizate. Nu se iau măsuri în acest sens. Cred că a existat un singur eveniment, dar nu a fost rasist, ci xenofob la meciul lui Sepsi. Oricum, până la întreruperea meciului, normal ar fi trebuit să se anunțe prin stație.



Sunt niște pași care trebuie urmați. Și cred că dacă ar fi urmați poate se mai liniștesc spiritele. Nu ne doream o întrerupere a meciului.



E un derby, vrem să se joace pe teren. Nu e prima oară când clubul nostru face sesizări către ligă, către FRF. Deși vorbim înainte de derby-uri, și înainte de derby-ul ăsta am fost și am vorbit cu arbitrii și le-am transmis că nu ne dorim acest lucru și dacă se va întâmpla să anunțe prin stație.

Ei ne anunță tot timpul de acei pași, dar în momentul în care încep scandările nu știu de ce nu se iau măsuri”, a spus Angelescu, potrivit DigiSport.



FCSB - Rapid, echipele de start



FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Popescu, Radunovic - Cisotti, Șut, Miculescu, Tănase, Gheorghiță - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Kiki, Ștefănescu, Edjouma, Toma, Cercel, Băluță, Musi, Gele, Stoian

Rapid: Aioani - Braun, Ciobotariu, Pașcanu, Borza - Christensen, Kait, Keita - Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Stolz, Onea, Ignat, Săpunaru, Micovschi, Hromada, Grameni, Ademio, Pop, N'Jie, Ankeye, Burmaz



FCSB - Rapid 3-3



Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 29, ca Denis Ciobotariu să restabilească egalitatea în minutul 40. Juri Cisotti a readus-o pe FCSB în avantaj în minutul 55.



Alex Dobre a marcat golul egalizator în minutul 70, iar Ciobotariu a realizat ”dubla” în minutul 83, în timp ce Florin Tănase a smuls egalul în minutul 90+4.