Panduru s-a descătușat la adresa unui jucător de la FCSB: „Nu are talent! Nu are ce să scoată din el”

Andrei Cordea se află la gruparea „roș-albastră” din iulie 2021 și mai are contract cu FCSB până la finalul ediției 2024/25. Pe finalul sezonului recent încheiat, winger-ul și-a pierdut din formă și nu a mai oferit același randament.

Panduru s-a descătușa la adresa unui jucător de la FCSB: „Nu are talent! Nu are ce să scoată din el”

Iar Basarab Panduru nu a trecut cu vederea peste forma slabă a lui Andrei Cordea și a precizat că nu-l vede la echipa națională niciodată având în vedere stadiul în care se află winger-ul.

„Nu înţeleg ce s-a întâmplat cu Cordea. Poţi să te uiţi, îţi explic de ce, pentru că nu este un jucător care trăieşte din mari calităţi tehnice, el face ce face când aleargă, când este puternic, dar cu timpul nejucând nu a mai fost la forma fizica şi a părut că face ce face un om normal.

Eu pe el nu îl văd la echipa naţionala niciodată, nu are calitate. Le face toate printr-o pregătire bune, dar nu are talent. Nu are ce să scoata din el”, a spus Basarab Panduru, potrivit OrangeSport.

De când se află la FCSB, Andrei Cordea a bifat 87 de apariții, a reușit să marcheze 16 goluri și să paseze decisiv în 10 situații, în aproximativ 6.000 de minute petrecute în echipamentul clubului din Berceni.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Damjan Djokovic (33 de ani / mijlocaș central / Croația, Olanda / Al Raed Buraidah / liber de contract), Alexandru Băluță (29 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Puskas Akademia / liber de contract), Siyabonga Ngezana (25 de ani / fundaș central / Africa de Sud / 500.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Ianis Stoica (20 de ani / atacant / România / FC "U" Cluj), Valentin Gheorghe (26 de ani / extremă stânga / România / Umraniyespor), Ovidiu Perianu (21 de ani / închizător / România / Chindia), Alexandru Musi (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / Poli Iași), Ovidiu Horșia (22 de ani / extremă dreapta / România / FC "U" Cluj), Mihai Lixandru (21 de ani / închizător / România / CS Mioveni), Andrei Pandele (19 ani / mijlocaș central / România / AS FC Buzău), Marian Botezatu (22 de ani / fundaș stânga / România / Foresta Suceava), Ștefan Cană (22 de ani / fundaș central / România / Foresta Suceava), Daniel Toma (23 de ani / mijlcoaș central / România / CS Mioveni), Mihai Udrea (21 de ani / portar / România / Viitorul Pandurii Tg. Jiu), Aurelian Ciuciulete (20 de ani / mijlocaș central / România / Metaloglobus)

Plecări - Răzvan Oaidă (25 de ani / mijlocaș central / România / FC Rapid 1923 / contract încheiat), Iulian Cristea (28 de ani / fundaș central / România / Rapid / contract încheiat), Jonaas Tamm (31 de ani / fundaș central / Estonia / contract încheiat), Boban Nikolov (28 de ani / mijlocaș central / Macedonia de Nord / contract încheiat), Billel Omrani (29 de ani / atacant / Algeria / contract încheiat), Deian Sorescu (25 de ani / mijlocaș dreapta / România / Rakow Czestochowa / împrumut expirat), Sorin Șerban (23 de ani / fundaș stânga / România / Poli Iași / contract încheiat), Ovidiu Perianu (21 de ani / închizător / România / "U" Cluj / împrumutat), Ianis Stoica (20 de ani / atacant / România / "U" Cluj / împrumutat), Alexandru Musi (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / Petrolul / împrumutat), Ștefan Cană (22 de ani / fundaș central / România / CSM Alexandria / împrumutat)