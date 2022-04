Vești bune pentru FCSB! Care este situația lui Darius Olaru, după accidentarea suferită în meciul cu CFR Cluj

Înainte de pauza meciului din Gruia, Mateo Susic a avut o intervenție dură asupra lui Olaru și a văzut direct cartonașul roșu. ”Ne-a spus că nu simte piciorul”, a spus Toni Petrea după acel meci.

În cele din urmă, a fost vorba de o contuzie, iar Darius Olaru s-a întors la antrenamentele vicecampioanei, după cum a anunțat Toni Petrea, și poate evolua în meciul cu Farul Constanța.

„Darius Olaru este mai bine, s-a antrenat cu echipa și poate evolua. Vinicius încă este în perioada de recuperare, nu face antrenamente cu echipa și nu va fi în lot. Eu cred că joacă pentru ei, pentru carierele lor, să plece la mai bine.

Asta le zic și eu mereu, că trebuie să joace pentru familiile lor, pentru ei, și după pentru club", a spus Toni Petrea la conferința de presă premergătoare partidei cu Farul Constanța”, a spus Toni Petrea, la conferința de presă.

Darius Olaru s-a ales cu o contuzie

La 12 ore după meciul cu CFR Cluj, Gigi Becali (63 ani) i-a asigurat pe fanii clubului roș-albastru că Olaru are doar o contuzie, ci nu fractură.

„Aseară, ultima informație a fost că are o contuzie pe tibie. Eu am văzut că lovitura a fost pe tibie, dar având piciorul sus nu s-a făcut pârghia aia. I-am spus lui MM (n.r. - Mihai Stoica) că nu are fractură. El s-a dus la spital pentru că nu mai simțea piciorul, nu mai simțea nimic”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.