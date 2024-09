Accidentat în urmă cu mai bine de o lună, în meciul cu Poli Iași (2-2), Dennis Politic a reluat antrenamentele alături de restul colegilor și se află în programul echipei pentru meciul de vineri.

În aceeași situație se află și Petru Neagu, și el accidentat tot în meciul cu Poli Iași. Atacantul moldovean va fi și el la dispoziția lui Zeljko Kopic pentru următoarea partidă.

Zeljko Kopic: ”Dennis Politic și Petru Neagu au început antrenamentele”

Totuși, antrenorul croat are alte bătăi de cap înainte de meciul de la Galați. Câțiva jucători sunt accidentați și sunt puși sub ”semnul întrebării” pentru meciul cu echipa lui Dorinel Munteanu.

”Dennis Politic și Petru (n.r. - Neagu) au început antrenamentele cu echipa de la începutul acestei săptămâni, fac antrenamente normale cu echipa. Despre ceilalți jucători, avem încă două zile până la meci, vom vedea situația lor și vom decide mâine.

Trebuie să continuăm să jucăm fotbal de bună calitate, să progresăm la anumite aspecte pe care trebuie să le îmbunătățim. Toată lumea știe că va fi greu, dar mergem acolo să încercăm să câștigăm punctele.

Mâine mai avem un antrenament, până la începerea meciului avem mai mult de 48 de ore. Avem mai mult decât suficient timp să găsim cea mai bună soluție posibilă pentru acest meci”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Dennis Politic și Petru Neagu au absentat de la patru meciuri în sezonul regulat al SuperLigii României: 1-1 vs. Rapid, 2-1 vs. Universitatea Craiova, 0-1 vs. ”U” Cluj și 1-0 vs. Unirea Slobozia.

Oțelul Galați - Dinamo, derby de tradiție

Oțelul Galați și Dinamo sunt două dintre revelațiile începutului de sezon din Superligă. Moldovenii sunt pe locul doi, cu 16 puncte, iar „câinii” sunt pe trei, cu 15 puncte.

Înainte de meciul de vineri, echipa lui Dorinel Munteanu este neînvinsă, cu patru victorii și patru rezultate de egalitate. Gălățenii au și un meci în minus față de majoritatea echipelor din camponat, cel amânat cu CFR Cluj.