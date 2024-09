Winger-ul a bifat doar 31 de minute în etapa #5 cu Poli Iași (2-2). S-a ”rupt” în prima parte, iar antrenorul Zeljko Kopic l-a schimbat atunci cu Ahmed Bani.

Când revine Dennis Politic la Dinamo

Dennis Politic a absentat, ulterior, de la patru meciuri în sezonul regulat al SuperLigii României: 1-1 vs. Rapid, 2-1 vs. Universitatea Craiova, 0-1 vs. ”U” Cluj și 1-0 vs. Unirea Slobozia.

După meciul cu ialomițenii, Zeljko Kopic a anunțat faptul că Dennis Politic va reveni la antrenamente săptămâna următoare.

”Politic se va antrena cu echipa de săptămâna viitoare”, a spus Zeljko Kopic.

Pentru ”câini” urmează meciul cu Oțelul Galați de vineri, 20 septembrie, de la ora 21:00. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Rămâne de văzut dacă împotriva elevilor lui Dorinel Munteanu Zeljko Kopic va apela la serviciile lui Dennis Politic sau îl va mai lăsa să se recupereze 100%.

Dinamo - Unirea Slobozia 1-0

Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (32), din centrarea kosovarului Astrit Selmani. Dinamo a avut o bară, în min. 40, prin Gheorghi Milanov. În min. 73, fundaşul mexican Paolo Medina a respins de pe linia porţii şutul lui Eddy Gnahore.

Dinamo a câştigat toate cele patru meciuri de acasă din acest sezon. Unirea, echipă antrenată de ex-dinamovistul Adrian Mihalcea, venea după două victorii consecutive.