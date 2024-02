Pavol Safranko (29 de ani / 187 cm) este considerat unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 1.

Este cotat la 850.000 de euro și a jucat în Africa de Sud

Slovacul este cotat la 850.000 de euro și are 34 de prezențe și 4 goluri pentru Sepsi în acest sezon,. El are la activ aproape patru sezoane pentru covăsneni, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la Tatran Presov (Slovacia), Podbrezova (Slovacia), DAC Dunajska Streda (Slovacia), Aalborg (Danemarca), Dundee United (Scoația) și Mamelodi Sundowns (Africa de Sud).

Acesta a fost aproape să semneze cu FCSB în august 2022, dar a preferat liniștea orașului Sf. Gheorghe, pentru că tocmai i se născuse fetița. Gigi Becali l-a transferat ulterior pe Andrea Compagno, jucător care a plecat recent în China. Safranko poate reveni pe lista de priorități a "roș-albaștrilor", în următoare perioadă de mercato, pentru că prelungirea contractul cu Sepsi nu este bătută în cuie. El are 10 selecții pentru naționala de seniori a Slovaciei.

"Mă simt bine în România, iubesc limba română"

"Mă simt foarte bine la Sepsi, am petrecut aici aproape 4 ani. Îmi place România, seamănă destul de mult cu Slovacia, așa că eu și familia mea ne simțim foarte bine. Dacă am devenit un pic român? Nu știu dacă pot spune lucrul acesta, dar iubesc limba română. Am învățat multe despre obiciurile și cultura de aici, avem mâncare asemănătoare, cu ciorbe și genul acesta de mâncare.

În calificările pentru Conference League ne-am descurcat foarte bine, am ajuns până în play-off, deși am avut adversari puternici. Eliminarea din Cupa României a fost un pic dezamăgitoare, mai ales că eram deținătorii trofeului. Acum de luptăm pentru accederea în play-off, cred că vom vedea dacă e un sezon bun sau nu, în funcție de prezența în play-off sau în play-out.

"Am fost mândru că domnul Becali a fost interesat de mine"

Oferta de la FCSB a fost când m-am întors din Africa de Sud (n.r. - august 2022), am vorbit cu domnul Stoica. Am discutat, au vrut să mă transfer acolo. Am avut câteva oferte și ei erau interesați să semnez cu ei. Fetița mea se născuse de puțin timp. Oferta a fost foarte tentantă, dar am ales stabilitatea, să fiu într-un loc liniștit și sigur, să știu pe termen lung ce se întâmplă, acesta este motivul pentru care am ales Sepsi.

Secretul lui Sepsi este că suntem un grup de oameni foarte apropiați, care se înțeleg foarte bine și te fac să te simți ca acasă. Am o relație specială cu domnul Dioszegi, cred că a contat foarte mult pentru reîntoarcerea mea la Sepsi prezența lui ca proprietar al clubului. Trebuie să recunosc că am fost mândru că domnul Becali a fost interesat de mine, că m-a vrut la FCSB, un club important în România.

"Recunosc că nu avem un patron așa de pasionat de fotbal în Slovacia"

Toată lumea știe că el a investit mulți bani echipă, implicit în campionat, deoarece a cumpărat cei mai buni jucători din România. A ajutat și alte cluburi să finanțeze rămânerea la un nivel adecvat competiției. A și vândut jucători în profit, a făcut un business bun. Cred face o treabă foarte bună la FCSB.

E și o persoană interesantă pentru media și pentru public, trebuie să recunosc că nu avem un patron așa de pasionat de fotbal în Slovacia. Situația mea nu e încă stabilită, nu știu încă dacă voi face parte din proiectul de la Sepsi și după terminarea campionatului.

"Îmi place să fac drumeții, îmi place să ies în mijlocul naturii"

Îmi place să fac drumeții, îmi place să ies în mijlocul naturii. Brașovul și Poiana Brașov sunt locuri bune pentru așa ceva. Vizitez diverse locuri, ies cu soția la plimbare prin pădure. Sigur, acum avem un copil mic, așa că petrec 90% din timp cu copilul.

Deci hobby-urile mele acum cu drumețiile și babysittingul (râde). Viața se schimbă când ai un copil, vreau să am grijă de fetița mea. Nu cred că Bucureștiul este un oraș nebun, este un oraș frumos. Poate un pic cam aglomerat, dar foarte frumos", a declarata Safranko pentru Pro TV Sport și Sport.ro.

