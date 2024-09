Verdictul lui Gigi Becali pentru lupta la play-off: "Bătaie mare pentru locul șase între Rapid și Dinamo"

Gigi Becali a făcut un calcul al formațiilor care ar urma să se califice în play-off, făcând niște predicții interesante. Patronul de la FCSB consideră că Rapid și Dinamo se vor lupta pentru locul șase, ultimul care asigură calificarea în play-off. După opt etape, U Cluj se află pe primul loc, urmată de Universitatea Craiova și de Oțelul Galați.

"Știu că va fi greu în play-off anul ăsta (n.r. râde). E greu, am stat și am făcut socotelile, am văzut Oțelul, U Cluj.

E greu să-i întreci pe ăștia. Tu îți dai seama, au 18 puncte, îi mai scoți de acolo? O să fie CFR Cluj, Universitatea Craiova, FCSB, Oțelul, U Cluj în play-off, n-ai cum să le mai scoți.

Și o să fie bătaie mare pentru locul 6 între Rapid și Dinamo. Și Gică Hagi se va bate, dar e greu, sunt multe puncte. Gică face, dar eu cred că e greu. Nu știu dacă reușește de data asta. Dinamo joacă, ai văzut ce pasează Dinamo? Dacă U Cluj bate Rapid, e mai greu. Va fi bătaie pe locul 6, din ce văd așa cred. Eu cred că Dinamo va prinde play-off-ul", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

FCSB - Petrolul se joacă pe Stadionul Steaua

În perioada 20-22 septembrie, pe străzile din preajma Arenei Naționale este programat Asia Fest, un festival "care promovează cultura și tradițiile orientale". Din acest motiv, FCSB nu va putea juca pe cel mai mare stadion al țării nici partida cu Petrolul.

Mihai Stoica spune că FCSB se vede astfel nevoită să joace din nou pe Stadionul Steaua, chiar dacă gazonul din Ghencea lasă de dorit.

"Ce să facem dacă altă variantă nu avem? Dacă bucureștenii sunt disperați să mănânce mâncare asiatică trei zile la rând?! Am încercat pe Arc, pe Arc se putea doar vineri, vineri nu voiau televiziunile. Am vrut să ne luăm rămas bun de la Stadionul Steaua cu o calificare în prelungiri, dar vom juca acolo și cu Petrolul.

Până atunci, gazonul își va reveni (n.r - pe Stadionul Steaua). Știu că se va mai juca un meci acolo, dar cât de cât o să-și revină", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.