Verdict dureros pentru ”câini”: ”Noi suntem ultima generație care a jucat fotbal la Dinamo”

Fostul fundaș și campion din ”Ștefan cel Mare” a vorbit despre situația în care a ajuns fostul său club, care se bate acum în zona retrogradării, cu șanse mici să evite barajul. ”Noi suntem ultima generație care a jucat fotbal la Dinamo”, este de părere Pulhac.

„În general jucători care au făcut performanțe la echipele lor, sunt o parte care s-au axat pe o parte a antrenoratului a intrărilor în forumurile de conducere. Am spus să iau o pauză momentan și să privesc lucruri din afară momentan.

Părerea mea este că noi suntem ultima generație în care s-a cam mai jucat fotbal și aici mă refer neapărat strict la clubul Dinamo. Mă refer și la generațiile care au fost și la celelalte echipe, parcă eram apropiați, eram de aceeași vârstă cam toți și au reușit să joace și la nivele mai superioare.

În ultima perioadă mi se părea că o iau pe o parte descendentă să-i spun așa, pentru că tot ce se întâmplă în fotbal de ceva timp, mi se pare că mergem din rău în mai rău și am preferat să mă axez într-un fel și să duc viața mai departe.

În momentul când te lași de fotbal este o alegere dificilă, pentru că trăiești într-un moment când trebuie să pui stop fenomenului, pe care îl practici de la 11 ani și te-ai dedicat pentru acest lucru. Este un moment de rătăcire și are un impact puternic”, a spus Cristi Pulhac, pentru Radio Sport Total FM.

Dinamo începe play-out-ul de pe locul 14, cu nouă puncte, la doar două puncte în fața Academicii Clinceni, ocupanta locului 15, primul direct retrogradabil.

Dusan Uhrin (54 de ani) a preluat echipa înainte de play-out și va avea ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare.

„De fiecare dată când vin la Dinamo, Dinamo are ceva probleme. Am încercat să dau tot ce e mai bun ca să salvez Dinamo, de fiecare dată când am fost aici a fost dificil, am avut probleme, iar acum vin aici tot într-o situație dificilă, dau tot ce e mai bun de fiecare dată. Sunt aici de miercuri, am văzut câțiva jucători noi, nu-i cunosc pe toți”, a spus cehul, la conferința de presă.

Uhrin era liber de contract din iulie 2021, când a plecat chiar de la Dinamo. De-a lungul carierei, cehul a mai pregătit formații precum Bohemians Praga, Mlada Boleslav, Poli Timișoara, CFR Cluj, AEL Limassol, Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk, Slavia Praga sau Gaz Metan.

36 de meciuri a strâns Dusan Uhrin la Dinamo în precedentele două mandate, înregistrând 17 victorii, șapte remize și 12 înfrângeri