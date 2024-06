Al Duhail l-a dorit pe Florinel Coman, dar în cele din urmă mutarea șeptarului campioanei nu s-a concretizat, iar winger-ul va rămâne, așadar, la FCSB și în perioada următoare.

Verdict despre transferul ratat de Florinel Coman: ”Trebuie să facă asta”

Toni Petrea, fost antrenor la FCSB, a evidențiat că Florinel Coman s-a aflat la cel mai bun sezon din carieră din punctul de vedere al cifrelor pe care le-a înregistrat.

Mai mult, Petrea a sugerat că șeptarul nu ar trebui să fie afectat de faptul că mutarea nu s-a concretizat, ci să se mențină pe același trend ascendent.

”Dacă ne uităm la cifre, e cel mai bun sezon al lui. Nu văd de ce ar putea fi afectat (n.r. - de ratarea transferului). Are tot timpul din lume pentru a fi transferat și chiar la o echipă mai bună. Trebuie doar să continue pe aceeași linie și vor veni și alte oferte.

Un transfer nu trebuie să te afecteze, pentru că dacă vei continua și vei avea evoluții apreciate, sigur apar alte echipe care te vor dori”, a spus Toni Petrea, potrivit DigiSport.

Coman se află la FCSB din august 2017. Cotat la șapte milioane de euro de site-urile de specialitate, campionul mai are contract cu gruparea roș-albastră până la finele sezonului 2027/28.

De când a semnat cu FCSB, Coman a bifat 233 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 63 de ori, dar și să paseze decisiv în 62 de situații diferite.

Fotbalistul de la FCSB care poate să aducă ”elementul surpriză” la EURO 2024: ”Are calitate”

”La echipa națională poate se cere altceva. Deși toată lumea știe ce joacă Florinel. În campionat, e greu să-l oprești. Are calitate, are forță, are viteză, dribling.

Nu știu de ce nu s-a impus la echipa națională, dar am încredere în el. Chiar dacă va juca 10-15 minute, poate să aducă elementul surpriză, să marcheze, pentru că are calitate”, a mai spus Toni Petrea.