Vassaras, grecul care câștigă un salariu uriaș la FRF, s-a revoltat când a auzit o întrebare: "Mă acuzați de ceva?" 

Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor a fost joi protagonistul unei conferințe de presă care a durat aproape trei ore. Vassaras, numit de Răzvan Burleanu în vârful arbitrajului românesc, a explicat în detalii mai multe faze care au stârnit controverse, a apelat la imginile video pentru lămuri deciziile centralilor, dar s-a și enervat de mai multe ori și a ridicat tonul.

Oficialul în vârstă de 59 de ani, plătit cu 8.500 de euro pe lună - așa cum spunea Ion Crăciunescu în trecut, a abordat și tema Rapid - FCSB 1-0, meci în care oficialii celor de la FCSB au reclamat două cartonașe roșii: la Onea și la Dragoș Grigore. Rareș Vidican a fost în camera VAR, iar Horațiu Feșnic a condus partida de la centru.

Feșnic nu i-a eliminat pe Onea și Grigore, deși cei doi rapidiști avuseseră intervenții foarte dure. De altfel, centralul meciului din Giulești a așteptat un semn de la Vidican la faultul lui Onea asupra lui Coman - camerele TV au surprins momentul - însă Onea a scăpat doar cu un cartonaș galben.

Vassaras: "Atunci de ce mă întrebați asta? Ei au făcut ce era de făcut"

Vassaras susține că, potrivit regulamentului internațional, nu poate face publică discuția dintre Feșnic și Vidican, ba chiar s-a enervat când jurnaliștii prezenți la conferință au pedalat pe subiect.

"Da, am auzit discuția din camera VAR. V-am spus de la început că nu putem arăta înregistrarea. Mă acuzați de ceva? Nu putem să facem publice discuțiile. Sunt niște reguli internaționale, nu pot să fac treaba asta. Aveți vreo informație despre Feșnic și Vidican? Aveți? Nu? Atunci de ce mă întrebați asta? Ei au făcut ce era de făcut. Voi găsiți întotdeauna un vinovat, iar voi vreți ca eu să vin aici să dau un verdict", a tunat Vassaras, în conferința de presă care a avut loc azi.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român Ion Crăciunescu a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu, la Realitatea TV.