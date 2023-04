După aproximativ două ore în care a prezentat diferite faze controversate de arbitraj, Kyros Vassaras a trecut la întrebările jurnaliștilor, iar una a avut legătură cu Gigi Becali, care i-a cerut demisia președintelui CCA.

Kyros Vassaras: "Nu demisionez! Respectați arbitrii, vă rog"

Vassaras s-a arătat deranjat de faptul că Becali a încercat să comunice cu Horațiu Feșnic, a rugat presa să nu încurajeze un astfel de comportament și a anunțat ferm, pe un ton ridicat, că nu se gândește să demisioneze de la șefia CCA.

"Mesajul este că suntem educați, încercăm să facem tot ce e mai bun, încercăm să avem consistență în decizii și o linie în ceea ce ne dorim în fotbal. Toate acestea le facem în concordanță cu legile jocului și ceea ce se dorește la FIFA și UEFA.

Celălalt mesaj este să respectați arbitrii, vă rog. Și noi le cerem arbitrilor să respecte jucătorii și antrenorii. Trebuie să respectăm imaginea arbitrilor. Nu vă așteptați ca mâine arbitrii vor fi pe teren și, în funcție de mesaje, de presiunea pusă, să aibă o altă interpretare. Vor încerca întotdeauna să interpreteze legile jocului. Nu puneți presiune pe arbitri. În mod indirect veți pune presiune și pe jucători. Ulterior, jucătorii se vor gândi ce înseamnă contactul ăsta, este galben, este roșu...

Ce pot să fac? Eu nu am primit niciun SMS. Eu să mă gândesc la demisie? De ce? Credeți că vor fi vreodată cluburile mulțumite de arbitraj? Ce e clar e că nu există nicio direcție, iar când cineva se plânge despre arbitraje împotrivă trebuie să se gândească și la greșelile în favoarea echipei lor. Nu am de ce se mă gândesc la demisie, nu e nicio motivare în acest sens. Cred în arbitri, sunt corecți, au integritate și trebuie să respectăm asta.

Cred că sunt jucători buni, slabi, antrenori buni și slabi. Arbitrii, la fel. Nu înțeleg de ce mă întrebați doar despre arbitri. Sunteți siguri că nu sunt pedepsiți arbitrii? Nu există transparență?

Suficient! Presiunea pusă pe arbitri nu va funcționa. Vă rog să încetați! Avem unii dintre cei mai arbitri din Europa și nu degeaba se întâmplă acest lucru. Avem nevoie de comunicare, trebuie să discutăm și să înțelegem că există niște legi ale jocului, niște interpretări.

Motivul pentru care avem VAR este să nu mai avem greșeli evidente. Vreau respectul dumneavoastră, nu e corect să încurajați conducătorii să vorbească cu arbitrii. Cred foarte mult în integritatea arbitrlor și vom face tot ce e posibil ca ei să fie bine pregătiți. Voi continua pentru că asta este treaba mea. Nu să îmi dau demisia, ci să pregătesc arbitrii! Nimeni nu mă poate acuza că arbitrii noștri nu sunt bine pregătiți. Avem o femeie la CM, doi arbitri de elită, doi la First Class și vom avea viitor în următorii 10-15 ani. În această perioadă, am creat arbitri noi, am făcut tot ce e posibil ca să avem mai mulți arbitri", a spus Kyros Vassaras.