Vanzarea lui Dinamo aprinde spiritele in "Stefan cel Mare"! ATAC VIOLENT al lui Cornel Dinu: "Are tupeul obraznic sa se erijeze in salvatorul clubului!"

Posibila vanzare a lui Dinamo aprinde spiritele in "Stefan cel Mare".

Cornel Dinu a avut un atac extrem de dur la adresa lui Adrian Thiess, omul care incearca sa intermedieze vanzarea clubului. Dupa ce Thiess l-a acuzat pe Dinu ca incurca negocierile pentru ca "e la o varsta inaintata", legenda lui Dinamo a venit cu replica.

"Are tupeul obraznic sa se erijeze in salvatorul lui Dinamo si sa puna la indoiala capacitatea mea de a-i dori binele acestei echipe, ca om in varsta. Om care a jucat si a fost in slujba acestui club mai multi ani decat varsta lui. Sunt convins ca si Mircea Lucescu, alaturi de mine, ia ca pe un compliment aluzia sa marsava. N-a venit sa vorbeasca intai cu presedintele Negoita, cum era normal. Vrea sa se pricopseasca prin vanzarea catre straini a unui bun national ajutat de precontractul 'non-disclosure agreement'", a declarat Cornel Dinu pentru GazetaSporturilor.