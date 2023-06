Botoșănenii și-au revendicat, astfel, a șasea poziție în clasamentul play-out-ului campionatului. Clubul a înregistrat, în conescință, după nouă etape disputate, patru victorii, trei rezultate de egalitate și două eșecuri.

Valeriu Iftime dezvăluie: „Am pierdut foarte mulți bani! Caut pe cineva să cumpere clubul”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și a remarcat faptul că, în urma sezonului care în viziunea sa a fost cel mai slab al clubului din ultimii ani, a avut de suferit pierderi mari de capital.

De asemenea, finanțatorul a precizat că a căutat pe cineva să cumpere clubul, însă nu a reușit să găsească. De asemenea, Valeriu Iftime a mai evidențiat că nu vrea să se mai repete o astfel de stagiune, precum cea din sezonul abia trecut.

„Anul ăsta am tot căutat pe cineva care să cumpere clubul, dar nu am găsit. Iar rezultatele au fost pe măsură. Un an slab. Cel mai slab al lui FC Botoșani în primul eșalon. Am pierdut foarte mulți ani. Nu aș vrea să se mai repete un asemenea sezon”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

FC Botoșani blochează un transfer! Dezvăluirea lui Valeriu Iftime

Valeriu Iftime a mai vorbit, printre altele, și despre Victor Dican, închizătorul echipei cotat la 650.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, remarcând faptul că nu-l va ceda sub nicio formă în această vară.

Finanțatorul a precizat că Victor Dican e un jucător extrem de important la club și că poate în perioada de mercato din vara următoare îl va lăsa pe fotbalistul născut la Râmnicu Vâlcea să plece de la Botoșani.

„Cu Dican sunt discuții, dar nu sunt dispus să-l dau! Acum nu mai e under, dar e foarte important pentru grup. E deștept, acum e la națională. Prinde meciuri acolo. Cu siguranță, va mai crește. Nu mă grăbesc să plece și nici el nu se gândește la asta. Poate vara viitoare”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.