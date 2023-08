Valeriu Iftime a recunoscut! Antrenorul pe care-l vrea la FC Botoșani: ”E pe lista mea”

La începutul acestui sezon, Iftime l-a readus pe Marius Croitoru, antrenorul care a obținut rezultate remarcabile pe banca Botoșaniului, dar performanțele nu au mai fost pe măsura așteptărilor.

Deși a anunțat inițial că meciul următor din campionat, cu Oțelul Galați, va fi decisiv pentru soarta lui Marius Croitoru la echipă, Iftime a anunțat acum că va schimba ”sută la sută” antrenorul.

Valeriu Iftime i-a transmis în direct lui Ionuț Badea (47 de ani) că este pe lista sa pentru a prelua postul de antrenor de la Botoșani.

Valeriu Iftime: ”Nu e niciun fel de secret, e pe lista mea”

”Domnul Badea e acolo? Îl salut cu drag. Nu e niciun fel de secret și îi spun că e pe lista mea. Acum e greu. Nu am antrenor. Marius nu poate fi antrenor. Nu a fost lăsat să fie antrenor. Regula pe care o are Federația... Dar el are o licență la moldoveni. El nu e lăsat să fie. Este vocal, expresiv.

Este singura explicație. Așa sunt regulile. 100% voi numi un alt antrenor. El va rămâne la club. Trebuie să facă școala. Ne-a învins sistemul. Depinde ce fel de antrenor ești. Marius a impus altceva.

Aseară mi-a spus: 'Nu pot, nu am niciun fel de putere. Mulți se așteaptă să strig de pe margine și nu se întâmplă asta'. E greu să găsesc până la etapa viitoare. O să rămână echipa cu cei doi antrenori secunzi.

Nu mă grăbesc acum. Am dat niște telefoane azi. Nu am fost pregătit. Am fost de două ori în play-off, am jucat în cupe europene. Argumentul ăsta m-a făcut să revin la el. Acum, lucrurile s-au complicat”, a spus Iftime, pentru Digi Sport.

Ionuț Badea este liber de contract de mai bine de un an. A pregătit-o ultima oară pe UTA Arad, pentru 16 meciuri, și a mai trecut în cariera sa pe la echipe precum FC Argeș, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii, U Cluj, FC Brașov, Oțelul Galați, Concordia Chiajna și Astra Giurgiu.

Croitoru, aproape de plecarea de la FC Botoșani

Marius Croitoru a bifat deja cinci meciuri în acest sezon pe banca celor de la FC Botoșani și a bifat două rezultate de egalitate cu două dintre echipele cu pretenții din acest campionat, Rapid București (2-2) și Petrolul Ploiești (1-1).

După meciul de pe teren propriu cu Oțelul Galați, FC Botoșani va avea o deplasare dificilă, pe terenul fostei campioane CFR Cluj.

